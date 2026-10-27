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Ужас у комшилуку: Убио мајку троје дјеце, па пресудио и себи

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27.10.2026 16:51

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Ужас у комшилуку: Убио мајку троје дјеце, па пресудио и себи

Жена чији су иницијали Д. К. преминула је у болници након што је данас рањена из ватреног оружја у породичној кући у насељу Бјелиши у Бару. За пуцњаву је осумњичен З. С., који је након тога истим пиштољем извршио самоубиство.

Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе, трагедија се догодила око 14 часова, када је З. С., како се сумња, пуцао у Д. К. и нанио јој повреде опасне по живот.

Рањена жена превезена је у Општу болницу у Бару, гдје је, упркос напорима љекара, подлегла задобијеним повредама.

Према писању Приморског портала, ријеч је о супружницима који су имали троје дјеце.

Полицијски службеници, у сарадњи са државним тужиоцем Вишег државног тужилаштва у Подгорици, обављају увиђај на мјесту трагедије.

Из полиције су навели да се предузимају свеобухватне полицијске и тужилачке мјере и радње како би биле утврђене све чињенице и околности овог догађаја.

Најављено је да ће јавност бити благовремено обавијештена о резултатима истраге и предузетим активностима, преноси Радио-телевизија Црне Горе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ubistvo i samoubistvo

Црна Гора

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