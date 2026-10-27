Жени извадили желудац, а није имала рак: Огласила се болница

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
КБЦ Сестре милосрднице огласио се о случају патолошкиње против које је подигнута оптужница због сумње на несавјесно лијечење пацијенткиње којој је 2023. године одстрањен желудац и још неколико органа. Из болнице су за РТЛ Данас потврдили да је љекарка и даље њихова запослена те поручили да сарађују с надлежним органима.
„Свјесни смо озбиљности овог случаја, као и његове осјетљивости за пацијенткињу, њену породицу и јавност. Изражавамо искрено жаљење због свега што је пацијенткиња проживјела и посљедица с којима се суочава те разумијемо њену потребу да се утврде све чињенице и одговорности“, навели су из КБЦ-а.
На питање о њеном радном статусу болница је потврдила да је патолошкиња и даље запослена у КБЦ-у Сестре милосрднице. Додали су да се индивидуална одговорност тек утврђује у кривичном и другим надлежним поступцима.
„Притом истичемо да је кривични поступак у току те да се индивидуална одговорност утврђује у за то предвиђеним поступцима. КБЦ Сестре милосрднице сарађује с надлежним органима у утврђивању свих релевантних чињеница, у оквиру својих законских обавеза“, поручили су.
Из болнице су додали да случај отвара важна питања безбједности пацијената и повјерења у здравствени систем те да је важно да се све околности темељно и непристрасно разјасне.
КБЦ наводи и да због кривичног и грађанског поступка не може коментарисати појединости случаја нити прејудицирати њихове исходе. Позвали су се и на обавезу заштите права укључених особа и повјерљивих медицинских података.
„Безбједност пацијената, квалитет здравствене заштите и повјерење у здравствени систем основна су начела рада наше установе“, закључили су.
Општинско кривично државно тужилаштво у Загребу подигло је оптужницу против патолошкиње због сумње на несавјесно лијечење пацијенткиње којој је 2023. године одстрањен желудац и још неколико органа након дијагнозе карцинома.
Тужилаштво тврди да љекарка није спровела све потребне претраге којима се могло утврдити да ли је заиста ријеч о карциному или о другој врсти тумора која није захтијевала тако обиман захват. Љекарка се брани тврдњом да је упозоравала на потребу за додатним корацима и консултацијама прије операције.
Министарка здравља Ирена Хрстић рекла је да на основу информација којима тренутно располаже не жели да доноси сопствени суд о случају те да медицински аспект може бити предмет поступања здравствене инспекције и комисије Хрватске љекарске коморе.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
19
17
16
17
10
17
07
17
05
Тренутно на програму