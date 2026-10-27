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Жени извадили желудац, а није имала рак: Огласила се болница

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27.10.2026 15:33

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Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената
Фото: pexels/Anna Shvets

КБЦ Сестре милосрднице огласио се о случају патолошкиње против које је подигнута оптужница због сумње на несавјесно лијечење пацијенткиње којој је 2023. године одстрањен желудац и још неколико органа. Из болнице су за РТЛ Данас потврдили да је љекарка и даље њихова запослена те поручили да сарађују с надлежним органима.

„Свјесни смо озбиљности овог случаја, као и његове осјетљивости за пацијенткињу, њену породицу и јавност. Изражавамо искрено жаљење због свега што је пацијенткиња проживјела и посљедица с којима се суочава те разумијемо њену потребу да се утврде све чињенице и одговорности“, навели су из КБЦ-а.

Љекарка и даље ради у КБЦ-у

На питање о њеном радном статусу болница је потврдила да је патолошкиња и даље запослена у КБЦ-у Сестре милосрднице. Додали су да се индивидуална одговорност тек утврђује у кривичном и другим надлежним поступцима.

„Притом истичемо да је кривични поступак у току те да се индивидуална одговорност утврђује у за то предвиђеним поступцима. КБЦ Сестре милосрднице сарађује с надлежним органима у утврђивању свих релевантних чињеница, у оквиру својих законских обавеза“, поручили су.

Из болнице су додали да случај отвара важна питања безбједности пацијената и повјерења у здравствени систем те да је важно да се све околности темељно и непристрасно разјасне.

Не могу коментарисати детаље поступка

КБЦ наводи и да због кривичног и грађанског поступка не може коментарисати појединости случаја нити прејудицирати њихове исходе. Позвали су се и на обавезу заштите права укључених особа и повјерљивих медицинских података.

„Безбједност пацијената, квалитет здравствене заштите и повјерење у здравствени систем основна су начела рада наше установе“, закључили су.

Оптужница због погрешне дијагнозе

Општинско кривично државно тужилаштво у Загребу подигло је оптужницу против патолошкиње због сумње на несавјесно лијечење пацијенткиње којој је 2023. године одстрањен желудац и још неколико органа након дијагнозе карцинома.

Тужилаштво тврди да љекарка није спровела све потребне претраге којима се могло утврдити да ли је заиста ријеч о карциному или о другој врсти тумора која није захтијевала тако обиман захват. Љекарка се брани тврдњом да је упозоравала на потребу за додатним корацима и консултацијама прије операције.

Министарка здравља Ирена Хрстић рекла је да на основу информација којима тренутно располаже не жели да доноси сопствени суд о случају те да медицински аспект може бити предмет поступања здравствене инспекције и комисије Хрватске љекарске коморе.

(Индекс)

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Тагови :

Загреб

Операција

желудац

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