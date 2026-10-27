Шеф полиције у центру скандала: Објављен снимак насиља над дјевојком

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Основно државно тужилаштво у Подгорици упознато је са снимком на којем се наводно види доскорашњи начелник криминалистичке полиције Одјељења безбједности Подгорица Зоран Башановић како се насилнички понаша према једној женској особи и утврђује како је дошло до инцидента.
"Обавјештавамо Вас да је дежурни државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици упознат са наведеним догађајем и да полиција, по његовом налогу, предузима радње ради утврђивања свих релевантних чињеница и околности", саопштено је "Побједи" из ОДТ.
Из Тужилаштва нису прецизирали да ли је против Башановића формиран предмет, нити да ли је саслушан поводом догађаја.
"У овом тренутку, ради заштите интереса предузимања даљих радњи и потпуног утврђивања чињеница и околности догађаја, нисмо у могућности да саопштимо више детаља", наводи се у одговору достављеном "Побједи".
Смијењен са функције
Зоран Башановић, начелник криминалистичке полиције у Одјељењу безбједности Подгорица, смијењен је са функције након што се на друштвеним мрежама појавио снимак његовог наводног насилничког понашања према једној женској особи.
Из Управе полиције огласили су се за "Вијести".
"Након објављивања снимка на друштвеној мрежи Инстаграм, Управа полиције је одмах предузела активности у циљу провјере навода и утврђивања свих релевантних чињеница и околности предметног догађаја. О догађају је одмах обавијештено надлежно државно тужилаштво, као и механизми унутрашње контроле ради предузимања мјера и радњи из њихове надлежности и утврђивања свих околности за разрјешење конкретног случаја. По налогу директора Управе полиције, до окончања провјера, полицијски службеник З.Б. биће распоређен на друге послове и задатке у оквиру Регионалног центра безбједности Центар", речено је "Вијестима" из УП.
На друштвеним мрежама је А.Ш. објавила снимак на којем се види мушка особа која присилно уз зид прислоњену држи женску особу која га вријеђа.
"Немам пумпицу при себи… Добро, пи****тино, ти си пи**а обична. Ај сад се макни од мене. Добро. Макни се од мене, не могу да дишем!", говори женска особа са снимка.
Мушка особа јој потом нешто говори, али неразговјетно.
Снимак је настао у неком локалу.
А.Ш. је такође објавила и преписку са апликације "Воцап" у којој јој наводно Башановић, између осталог, поручује да није лијепо имати га за непријатеља.
Дан касније објавила је фотографију на којој се види службени полицијски аутомобил, уз објашњење да је полиција дошла код ње.
Башановић је, према званичној биографији, завршио Средњу школу унутрашњих послова у Даниловграду. Високо образовање стекао је на Универзитету у Сарајеву, као дипломирани правник, смјер национална безбједност.
Полицијску каријеру започео је као полицајац у станицама за безбједност саобраћаја и јавни ред и мир.
Обављао је послове командира Филијале Коник, инспектора у Сектору за борбу против организованог криминала и корупције и у Одсјеку за борбу против дроге.
Завршио је специјалистичке обуке о трговини људима у Њемачкој и Словенији.
Наводи се да је награђиван за резултате, али нису наведени називи и датуми награда, пишу "Вијести".
За вршиоца дужности шефа криминалистичке полиције тадашњег Центра безбједности Подгорица именован је 6. маја 2021. године, умјесто Милоша Вучинића.
У документу Управе полиције из фебруара ове године Башановић је потписан као помоћник начелника Регионалног центра безбједности "Центар" за борбу против криминала.
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