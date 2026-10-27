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Преминуо Павле Јевремовић

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27.10.2026 12:06

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Павле Јевремовић
Фото: Screenshot

Доктор правних наука, некадашњи амбасадор Савезне Републике Југославије (СРЈ) при Европској унији и амбасадор Србије при Уједињеним нацијама Павле Јевремовић преминуо је у Београду, објавио је Европски покрет у Србији.

Рођен је 1940. године у Ужицу. Током вишедеценијске дипломатске каријере службовао је у Индији и Сједињеним Америчким Државама.

Биографија

Послије 5. октобра 2000. године, као спољнополитички савjетник предсједника СРЈ Војислава Коштунице, учествовао је у обнови међународног положаја Србије, истиче се у саопштењу.

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Посебно се указује на његов допринос поновном успостављању чланства СРЈ у Уједињеним нацијама, обнови односа са Европском унијом и развоју политичке и економске сарадње, чиме су створени услови за интензивније укључивање земље у европске интеграције.

Био је први амбасадор СРЈ при Европској унији послије политичких промена 2000. године, а потом и амбасадор Србије при Уједињеним нацијама.

Како је наведено, на тим дужностима користио је своје дипломатско искуство и познавање међународних односа у периоду значајних промјена у спољној политици земље.

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Павле Јевремовић припадао је генерацији која је своје професионално искуство стицала у сложеним међународним околностима и која је, послије великих политичких промјена, имала важну улогу у поновном успостављању међународних веза Србије и њеном приближавању Европи.

Био је активни члан Форума за међународне односе, од његовог оснивања.

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Тагови :

Павле Јевремовић

Умро Павле Јевремовић

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