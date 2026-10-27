Преминуо Павле Јевремовић

Аутор:АТВ редакција
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Доктор правних наука, некадашњи амбасадор Савезне Републике Југославије (СРЈ) при Европској унији и амбасадор Србије при Уједињеним нацијама Павле Јевремовић преминуо је у Београду, објавио је Европски покрет у Србији.
Рођен је 1940. године у Ужицу. Током вишедеценијске дипломатске каријере службовао је у Индији и Сједињеним Америчким Државама.
Послије 5. октобра 2000. године, као спољнополитички савjетник предсједника СРЈ Војислава Коштунице, учествовао је у обнови међународног положаја Србије, истиче се у саопштењу.
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Посебно се указује на његов допринос поновном успостављању чланства СРЈ у Уједињеним нацијама, обнови односа са Европском унијом и развоју политичке и економске сарадње, чиме су створени услови за интензивније укључивање земље у европске интеграције.
Био је први амбасадор СРЈ при Европској унији послије политичких промена 2000. године, а потом и амбасадор Србије при Уједињеним нацијама.
Како је наведено, на тим дужностима користио је своје дипломатско искуство и познавање међународних односа у периоду значајних промјена у спољној политици земље.
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Павле Јевремовић припадао је генерацији која је своје професионално искуство стицала у сложеним међународним околностима и која је, послије великих политичких промјена, имала важну улогу у поновном успостављању међународних веза Србије и њеном приближавању Европи.
Био је активни члан Форума за међународне односе, од његовог оснивања.
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