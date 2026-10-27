Теретни воз ударио мушкарца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тешка несрећа, у којој је теретни воз налетио на мушкарца Ч. Н. (78) догодила се у недјељу, у општини Раковица, у близини жељезничке станице Ресник, сазнаје "Телеграф.рс".
Према првим информацијама, повријеђени мушкарац се у тренутку проласка композиције налазио између шина.
Љекарска помоћ страдалом указа је у Ургентном центру, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот. Због изузетно тешког здравственог стања, пацијент је одмах задржан на одјељењу Шок Е.
Истрага о свим околностима и узроцима ове несреће је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
41
13
31
13
22
13
21
13
12
Тренутно на програму