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Теретни воз ударио мушкарца

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27.10.2026 11:13

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

Тешка несрећа, у којој је теретни воз налетио на мушкарца Ч. Н. (78) догодила се у недјељу, у општини Раковица, у близини жељезничке станице Ресник, сазнаје "Телеграф.рс".

Према првим информацијама, повријеђени мушкарац се у тренутку проласка композиције налазио између шина.

Љекарска помоћ страдалом указа је у Ургентном центру, гдје су му констатоване тешке тјелесне повреде опасне по живот. Због изузетно тешког здравственог стања, пацијент је одмах задржан на одјељењу Шок Е.

Истрага о свим околностима и узроцима ове несреће је у току.

(Телеграф)

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Тагови :

жељезничка несрећа

несрећа

Србија

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