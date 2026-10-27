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ХЕ Вишеград остварила 103 одсто овогодишњег плана производње струје

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27.10.2026 11:42

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ХЕ Вишеград остварила 103 одсто овогодишњег плана производње струје

Хидроелектрана "Вишеград“ у овом тренутку и даље биљежи резултате изнад планираног нивоа и остварује 103 одсто од укупно предвиђене годишње производње електричне енергије, изјавио је за АТВ извршни директор за производњу и управљање у овом предузећу Дарко Андрић.

"Ми смо у овом моменту још увијек преко планираног нивоа производње. Дакле, и сада имамо 103 одсто од годишње планиране производње у овом моменту. Још увијек у позитивном смислу носи та производња из првог квартала и она је, за сада, амортизовала, што се наше производње тиче, овај лош хидролошки период. Али то свакако отежава функционисање цијелог система, јер иако смо тада у првом кварталу искористили те велике дотоке од топљења снијега, које није било нагло него у континуитету, па смо произвели неочекивано велике количине енергије сада носимо ситуацију свих осталих у региону да нема падавина и не можемо да произведемо довољно", истакао је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Дарко Андрић

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