ХЕ Вишеград остварила 103 одсто овогодишњег плана производње струје

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана "Вишеград“ у овом тренутку и даље биљежи резултате изнад планираног нивоа и остварује 103 одсто од укупно предвиђене годишње производње електричне енергије, изјавио је за АТВ извршни директор за производњу и управљање у овом предузећу Дарко Андрић.
"Ми смо у овом моменту још увијек преко планираног нивоа производње. Дакле, и сада имамо 103 одсто од годишње планиране производње у овом моменту. Још увијек у позитивном смислу носи та производња из првог квартала и она је, за сада, амортизовала, што се наше производње тиче, овај лош хидролошки период. Али то свакако отежава функционисање цијелог система, јер иако смо тада у првом кварталу искористили те велике дотоке од топљења снијега, које није било нагло него у континуитету, па смо произвели неочекивано велике количине енергије сада носимо ситуацију свих осталих у региону да нема падавина и не можемо да произведемо довољно", истакао је Андрић.
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