Објављен конкурс за студенте: Погледајте ко има право на 300 КМ мјесечно

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске објавило је данас, 27. октобра 2026. године, Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија за академску 2026/27. годину.
Укупни фонд обухвата 1.065 стипендија које су распоређене у четири посебне категорије, са циљем да се пружи системска подршка свим групама студената у Српској.
Конкурсом је предвиђена сљедећа расподјела стипендијских мјеста:
Мјесечни износ стипендије износи 300 КМ, а исплата ће се вршити током 10 мјесеци, колико траје академска година.
На овај начин ресорно министарство наставља да пружа континуирану подршку студентима, унапређује услове за њихово образовање и директно доприноси развоју високог образовања у Републици Српској.
Конкурс је отворен до 16. новембра 2026. године.
Детаљне информације о општим и посебним условима, потребној документацији и начину пријаве сви заинтересовани студенти могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске: www.vladars.rs.
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