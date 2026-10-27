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Објављен конкурс за студенте: Погледајте ко има право на 300 КМ мјесечно

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27.10.2026 10:10

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске објавило је данас, 27. октобра 2026. године, Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија за академску 2026/27. годину.

Укупни фонд обухвата 1.065 стипендија које су распоређене у четири посебне категорије, са циљем да се пружи системска подршка свим групама студената у Српској.

Расподјела стипендија по категоријама

Конкурсом је предвиђена сљедећа расподјела стипендијских мјеста:

  • Успјешни студенти - 650 стипендија
  • Остали студенти - 335 стипендија
  • Студенти дефицитарних занимања - 65 стипендија
  • Студенти са инвалидитетом - 15 стипендија

Мјесечни износ стипендије износи 300 КМ, а исплата ће се вршити током 10 мјесеци, колико траје академска година.

На овај начин ресорно министарство наставља да пружа континуирану подршку студентима, унапређује услове за њихово образовање и директно доприноси развоју високог образовања у Републици Српској.

Рокови и начин пријаве

Конкурс је отворен до 16. новембра 2026. године.

Детаљне информације о општим и посебним условима, потребној документацији и начину пријаве сви заинтересовани студенти могу пронаћи на званичној интернет страници Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске: www.vladars.rs.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стипендије

стипендија Република Српска

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