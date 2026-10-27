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Полицајци ухапшени у Градишци спроведени у ОЈТ Бањалука

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27.10.2026 10:30

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Пет ухапшених полицајца из Градишке спроведено је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
Фото: АТВ

Полицајци који су ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

На испитивање су доведени командир станичног одјељења полиције у Орахови код Градишке Бојан Шиник, те полицајци Ведран Шобота, Мирко Гачић, Славиша Шиник и њихов колега Исмет Хозо.

Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ Бањалука

Сви су осумњичени да су дужи временски период приликом контроле саобраћаја возаче доводили у заблуду говорећи им да у службеним евиденцијама имају прекршаје, које ће им за одређени износ обрисати.

”Приликом претреса локација које користе осумњичени пронађени су и привремено одузети мобилни телефони, роковници, копија службене легитимације, ознаке са именом и презименом других полицијских службеника, усб стикови, пиштољ, мања количина метака, те 24.440 евра, 38 330 КМ и 200 швајцарских франака”, саопштио је МУП Републике Српске.

Према незваничним информацијама осумњичени су, у зависности од ситуације, за "брисање прекршаја" од возача узимали од 20 КМ до 100 евра.

Акцију "Терминал" су спровели Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и ПУ Градишка у сарадњи са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци.

Акција Терминал

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”Истрагом се дошло до основа сумње да су приликом контроле учесника у саобраћају доводили возаче у заблуду, тврдећи да се у службеним евиденцијама МУП-а Републике Српске воде као починиоци прекршаја.

Том приликом су од њих захтијевали и примали противправну новчану корист како би их ослободили санкционисања за прекршаје које нису ни починили и извршили њихово брисање из службених евиденција", саопштио је МУП Српске.

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Тагови :

Ухапшени полицајци

акција Терминал

ОЈТ Бањалука

варали возаче

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