Полицајци ухапшени у Градишци спроведени у ОЈТ Бањалука

Аутор:Огњен Матавуљ
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Полицајци који су ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени су у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
На испитивање су доведени командир станичног одјељења полиције у Орахови код Градишке Бојан Шиник, те полицајци Ведран Шобота, Мирко Гачић, Славиша Шиник и њихов колега Исмет Хозо.
Сви су осумњичени да су дужи временски период приликом контроле саобраћаја возаче доводили у заблуду говорећи им да у службеним евиденцијама имају прекршаје, које ће им за одређени износ обрисати.
”Приликом претреса локација које користе осумњичени пронађени су и привремено одузети мобилни телефони, роковници, копија службене легитимације, ознаке са именом и презименом других полицијских службеника, усб стикови, пиштољ, мања количина метака, те 24.440 евра, 38 330 КМ и 200 швајцарских франака”, саопштио је МУП Републике Српске.
Према незваничним информацијама осумњичени су, у зависности од ситуације, за "брисање прекршаја" од возача узимали од 20 КМ до 100 евра.
Акцију "Терминал" су спровели Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и ПУ Градишка у сарадњи са Окружним јавним тужилаштвом у Бањалуци.
Хроника
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”Истрагом се дошло до основа сумње да су приликом контроле учесника у саобраћају доводили возаче у заблуду, тврдећи да се у службеним евиденцијама МУП-а Републике Српске воде као починиоци прекршаја.
Том приликом су од њих захтијевали и примали противправну новчану корист како би их ослободили санкционисања за прекршаје које нису ни починили и извршили њихово брисање из службених евиденција", саопштио је МУП Српске.
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