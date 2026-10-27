Бизнис план: Од берзе и аутопутева до вјештачке интелигенције

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „Бизнис план“ доносимо приче ои најважнијим темама у свијету бизниса и економије, како на свјетском тако и на домаћем тржишту.
Говоримо о дионици ауто-пута Рача-Бијељина, једној од најзначајнијих инфраструктурних пројеката који полако добија своје обрисе. Тим поводом разговараћемо са Радованом Вишковићем, вршиоцем дужности директора Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“.
Доносимо причу и о фестивалу „Ракије Српске“ одржаном у Лакташима.
Представљамо и резултате истраживања, заснованог на анкетирању хиљаду грађана БиХ старости од 16 до 70 година, који показују значајне разлике међу генерацијама у познавању и кориштењу алата вјештачке интелигенције.
„Бизнис план“ доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис план“ тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план“ уторком у 20 часова и 10 минута.
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