Аутор:АТВ редакција
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Љубљански међународни филмски фестивал одбио је да прикаже филм "Златни рез '42 - Дјеца Козаре" који се бави усташким злочинима над Србима, Јеврејима и Ромима у логору Јасеновац и након овакве одлуке више никад неће бити храбар, објективан и слободан, поручио је режисер Лордан Зафрановић.
Зафрановић је ову одлуку објелоданио на Сајму књига у Београду гдје је прочитао писмо које је упутио умјетничком директору Фестивала Симону Попеку у којем је изразио разочарење, нарочито због чињенице да је ЛИффе деценијама раније приказивао његова остварења, укључујући и она која су изазивала контроверзе због критике агресивног национализма.
"Због тога сам био убијеђен да је Словенија идеална у цијелом региону, односно бившој Југославији, да прикаже филм `Златни рез` о звјерствима и злу у логору Јасеновац, јер би то била једна од ријетко објективних оцјена овог, за мене врло важног филма о страдању невиних Срба, Јевреја и Рома", напоменуо је Зафрановић.
Он је уакзао да се у филму посебно спомиње и приказује звјерско убиство осам духовника из Словеније у истом том логору смрти.
"Сматрао сам да ће ваша селекциона комисија, заједно са вама, имати храбрости да прикаже овај филм и да га критички оцијени, без досадашњих напада "на невиђено" или похвала "на виђено". Господине Попек, после овог Вашег одбијања - и то не само за мене овако важног филма, Ваш фестивал више никад неће бити оно што је био храбар, објективан и слободан", истакао је Зафрановић.
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Зафрановић је ово писмо прочитао током разговора на Сајму књига о свом филму и књизи "Анатомија зла", коју је објавила издавачка кућа "Чигоја".
Говорећи о филму "Златни рез `42", редитељ је поновио да се дуго бавио истраживањем злочина почињених у Јасеновцу и нагласио да се нико није мијешао у његов ауторски рад.
"Немам право да говорим о туђем злу него пре тога морам о злу мог народа", рекао је редитељ, објашњавајући свој приступ теми и разлоге због којих је одлучио да се бави овим историјским догађајима.
Како је истакао, циљ му је био да филмом постигне катарзу, а само стварање остварења доживео је и као чин тражења опроштаја.
ЛИФФ-е ће бити одржан од 11. до 22. новембра у Љубљани, Марибору, Цељу и Новом Месту.
(СРНА)
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