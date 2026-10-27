Logo

Пожар на Палама подметнут, у току потрага за починиоцем

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 12:25

Коментари:

0
запаљен ауто Пале
Фото: Ватрогасна јединица Источно Сарајево

ПУ Источно Сарајево трага за непознатом особом која је ноћас подметнула пожар на аутомобилу ”шкода”, власништво М.Ћ, који је био паркиран у улици Николе Тесле и који се прошио на такси возило.

Како наводе у полицији пожар је пријављен ноћас око 3.45 часова.

”Доласком на лице мјеста полицијски службеници утврдили су да се пожар проширио и на друго паркирано возило. Пожар на возилима локализован је од стране припадника ватрогасне јединице Пале, након чега су полицијски службеници уз присуство вјештака, извршили увиђај на лицу мјеста који је указао да се ради о паљевини возила”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Изгорјело ауто на Палама

Хроника

Два аутомобила уништена у пожару на Палама

Додају да се под надзором Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву предузимају све мјере и радње на утврђивању свих околности пожара, што је квалификовано као кривично дјело изазивања опште опасности.

”У току је рад на проналаску извршиоца кривичног дјела”, наводе у полицији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Паљевина

Пале

ПУ Источно Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Пет ухапшених полицајца из Градишке спроведено је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Хроника

Полицајци ухапшени у Градишци спроведени у ОЈТ Бањалука

3 ч

1
Давор Баришић и Немања Љепојевић погинули су у саобраћајној несрећи која се десила у Сједињеним Америчким Државама.

Хроника

Немања и Давор погинули у Америци, сахрана у Бањалуци: Прикупља се помоћ

3 ч

3
Два аутомобила изгорјела на Палама

Хроника

Два аутомобила уништена у пожару на Палама

5 ч

2
Ауто слетио у канал Зелени вир

Хроника

Аутомобил слетио у канал на путу Бањалука – Челинац

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

41

"Ако не буде проблема": ТЕ Угљевик од вечерас ће бити на мрежи

13

31

Слична модрици: Медицинска сестра објаснила појаву на кожи прије смрти

13

22

Бијељина: За дупли борачки додатак доставити изјаву

13

21

Држава у комшилуку 20 милиона евра: Пријаве почињу сутра

13

12

Крвави обрачун: Радник избо колегу ножем након свађе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима