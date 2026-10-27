Пожар на Палама подметнут, у току потрага за починиоцем

ПУ Источно Сарајево трага за непознатом особом која је ноћас подметнула пожар на аутомобилу ”шкода”, власништво М.Ћ, који је био паркиран у улици Николе Тесле и који се прошио на такси возило.

Како наводе у полицији пожар је пријављен ноћас око 3.45 часова.

”Доласком на лице мјеста полицијски службеници утврдили су да се пожар проширио и на друго паркирано возило. Пожар на возилима локализован је од стране припадника ватрогасне јединице Пале, након чега су полицијски службеници уз присуство вјештака, извршили увиђај на лицу мјеста који је указао да се ради о паљевини возила”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

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Додају да се под надзором Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву предузимају све мјере и радње на утврђивању свих околности пожара, што је квалификовано као кривично дјело изазивања опште опасности.

”У току је рад на проналаску извршиоца кривичног дјела”, наводе у полицији.