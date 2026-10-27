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Андрић за АТВ о посјети премијера Српске: Апсолутно вјерујемо Минићу

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27.10.2026 12:36

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Извршни директор за производњу и управљање у ХЕ Вишеград Дарко Андрић
Фото: АТВ

Разговори о усклађивању откупне цијене електричне енергије и обезбјеђивању дугорочне финансијске стабилности Хидроелектране Вишеград добили су пуну подршку током посјете предсједника Владе Републике Српске Саве Минића овом предузећу.

Руководство предузећа исказало је текуће изазове, уз чврсто увјерење да ће дата обећања бити спроведена у дјело, чиме ће се осигурати нови инвестициони замајац и спремност за предстојеће велике пројекте.

Говорећи о исходима ове посјете за АТВ, извршни директор за производњу и управљање у ХЕ Вишеград Дарко Андрић истиче да колектив са великим оптимизмом гледа на будући развој и подмлађивање кадра.

Праведнија цијена струје као услов за нове инвестиције

Андрић објашњава да ХЕ Вишеград својом производњом примарно задовољава потребе становништва и привреде Републике Српске, али да тренутна откупна цијена не прати значајан раст трошкова одржавања.

"Апсолутно вјерујемо господину Сави Минићу и та чврста обећања очекујемо да буду спроведена. Јасно је да то није једноставан процес, али нам је неопходан како бисмо задржали минимум финансијског функционисања. Све трошкове сме свели на минимум како бисмо улагали у погонску спремност. Цијена по којој пласирамо струју Електропривреди изузетно је ниска и није правична у односу на друге хидроелектране, нарочито у ситуацији када су трошкови одржавања и инвестиција значајно порасли", наглашава Андрић.

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Он додаје да је усклађивање цијене кључно за предстојеће капиталне захвате на објекту.

"Улазимо у период када нас ускоро очекује ревитализација. Имамо велики проблем са генераторским прекидачима чија набавка није нимало јефтина. Бројне изазове премошћавамо захваљујући огромном искуству наших радника, али то не може трајати бесконачно. Зато се надамо брзој реализацији повећања цијене електричне енергије за ХЕ 'Вишеград' како бисмо спровели све што је неопходно", наводи извршни директор.

Млади стручњаци остају у Вишеграду

У сусрет обиљежавању четири деценије рада хидроелектране, предузеће се активно припрема за смјену генерација увођењем младих електроинжењера и техничара у процес рада.

"Завидан број младих људи долази код нас на стручну праксу и приправнички рад. Ближи се 40 година рада хидроелектране, што значи да нас очекује већи број одлазака у пензију искусних радника који су овдје од самог почетка. Морамо на вријеме попунити те позиције новим кадровима како не бисмо дошли у ситуацију вакуума. На тржишту је велики дефицит кадра електроструке, па се константно трудимо да их мотивишемо да дођу и остану у Вишеграду. Њихова воља и жеља за радом дају нам гаранцију за будућност", поручио је Андрић.

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На крају разговора за АТВ, Андрић је истакао да грађани могу бити потпуно спокојни.

"Грађани не треба да брину, ми ћемо сигурно дати све од себе, а очекујемо и повољнију хидрологију која ће донијети још боље производне резултате", закључио је Андрић.

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Тагови :

Дарко Андрић

Саво Минић

ХЕ Вишеград

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