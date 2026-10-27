Аутор:АТВ редакција
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Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност објавио је позив за суфинансирање куповине нових електричних возила. За ту је намјену обезбијеђено укупно 20 милиона евра, а пријаве почињу 28. октобра у 9 часова, и то искључиво електронским путем.
На позив се могу пријавити искључиво физичка лица, односно грађани са пребивалиштем на подручју Републике Хрватске. Средства су намијењена куповини нових возила на електрични погон категорија Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6 и Л7, као и возила категорије М1. Дакле, ради се о путничким аутомобилима те различитим врстама електричних мопеда, мотоцикала, трицикала и четвороцикала. Субвенција се не односи на куповину електричних бицикала, напомињу из Фонда.
Подношење пријава почиње у сриједу, 28. октобра, а грађани морају унијети потребне податке и учитати документацију у информациони систем еФЗОЕУ.
Пријава у систем еФЗОЕУ врши се идентификацијом преко Националног идентификационог и аутентификационог система (НИАС) значајног нивоа безбједности. Подносилац пријаву подноси самостално, а у његово име пријаву може поднијети и пуномоћник ако за то има специјално пуномоћје овјерено код нотара.
Додатне информације о Позиву могу се добити телефонским позивом на 01/6448-444, као и слањем упита електронском поштом на адресу pozivni.centar@fzoeu.hr.
Физичко лице може остварити средства за набавку највише једног возила.
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Највиши износ који грађани могу добити за набавку возила из категорије Л1–Л7 је 2.500 евра, односно највише 40 одсто вриједности возила, под условом да је цијена возила до 35.000 евра са ПДВ-ом.
За аутомобиле вриједне до 35.000 евра са ПДВ-ом грађани ће моћи добити до 9.000 евра подстицаја, док ће за скупље од 35.000 евра добити до 7.000 евра. У оба случаја Фонд ће покрити највише 40 одсто цијене возила, док електрични аутомобили скупљи од 62.500 евра са ПДВ-ом неће бити прихватљиви за суфинансирање.
Прихватљиви и оправдани трошкови по позиву су искључиво трошкови набавке новог возила (ради стицања власништва или путем финансијског лизинга) настали најраније у периоду од дана објаве позива до 31. марта 2028. године, као и аванса за куповину новог возила настали и плаћени најраније 1. јануара 2026. године.
Вријеме настанка трошка утврђује се датумом издавања рачуна. Возило које је у потпуности плаћено прије дана објаве овог позива није прихватљиво за суфинансирање.
Будући да ће се захтјеви обрађивати према редослиједу пријема, а очекује се велику интересовање грађана, препоручује се да прије отварања позива подносиоци провјере могућност приступа систему те да унапријед припреме електронске верзије свих потребних докумената, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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