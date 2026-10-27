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Mбапе се извинио због својих коментара

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27.10.2026 14:00

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Француски фудбалер Килијан Мбапе реагује током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Француска фудбалска звијезда Килијан Мбапе упутио је данас извињење због својих коментара према оснивачу модерне Кине Мао Цедунгу.

"Мој коментар био је лоша процјена и схватам да сам повриједио многе људе у Кини и кинеским заједницама широм свијета. Извињавам се свима које су моје ријечи узнемириле. То ми уопште није била намјера. Веома поштујем кинески народ и њихову историји и искрено ми је жао", навео је Мбапе у свом саопштењу.

Мбапеово лице појављује се у рекламама широм Кине, од станица подземне жељезница до унутрашњости лифтова.

На једном од видео-снимака емитованих на друштвеној мрежи "Икс", Мбапе је, говорећи о интернет "мимовима" са својим ликом, изјавио да му је омиљени онај у којем су његово лице монтирали на лик "кинеског диктатора Мао Цедунга".

Веће трговинске марке у Кини објавиле су раније данас да прекидају сарадњу са Мбапеом због његових коментара.

У Кини се шале на рачун оснивача модерне Кине Мао Цедунга смартају недостатком поштовања.

Произвођач безалкохолних пића "Донгпенг" и млијечни гигант "Менгнију" саопштили су данас да прекидају споразум са француским фудбалером мада ниједна од компанија није помињала спорни снимак као разлог.

У саопштењу "Донгпенга" се истиче да се та компанија оштро противи и има нулту стопу толеранције према било каквом понашању које вријеђа националне осјећаје.

"Менгнију" наводи да та фирма прекида сву сарадњу са Килијаном Мбапеом.

Кинеска централна телевизија - ЦЦТВ суспендовала је преносе мечева шпанске Ла лиге.

Мбапе игра за шпански "Реал Мадрид".

(Срна)

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Тагови :

Килијан Мбапе

Кина

јавно извињење

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