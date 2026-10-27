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Нема поскупљења градског и међуградског превоза у Источном Сарајеву

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27.10.2026 14:48

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Нема поскупљења градског и међуградског превоза у Источном Сарајеву
Фото: Unsplash

У Источном Сарајеву није поскупио градски и међуградски превоз иако су се стекли сви услови за то, изјавио је Срни директор предузећа "Центротранс" из Источног Сарајева Момчило Сладоје.

У Источном Сарајеву није поскупио градски и међуградски превоз иако су се стекли сви услови за то, изјавио је Срни директор предузећа "Центротранс" из Источног Сарајева Момчило Сладоје.

Он је појаснио да грађани немају реалан стандард да плате скупље карте, те се покушава рационализацијом возила направити баланс између прихода и трошкова.

Сладоје је нагласио да "Центротранс" из Источног Сарајева настоји уштедјети слањем мањих возила на линије које су мање фреквентне.

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"Када формирамо цијену превоза размишљамо да је требају платити становници, који реално немају стандард да испрате њено повећање", појаснио је Сладоје.

Сладоје је рекао да је раније било могуће купити повратне карте које су јефтиније за 10 одсто све категорије путника, али да сада тога нема јер је објективно мања потражња за тим картама.

(СРНА)

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Тагови :

градски превоз

Источно Сарајево

поскупљење

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