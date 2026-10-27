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Огласио се Новак Ђоковић након побједе "Студентске листе"

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27.10.2026 15:39

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Огласио се Новак Ђоковић након побједе "Студентске листе"
Фото: Tanjug/AP/Invision/Andy Kropa

Српски тенисер Новак Ђоковић огласио се након избора у Србији на којима је "Студентска листа" остварила тријумф.

Ђоковић за Телеграф каже да је његова подршка увијек била недвосмислена.

"Па, огласио сам се више пута у задњих пар година. И моја подршка је била увијек недвосмислена за њих и мислим да већина људи који то знају, знају какав је мој став. Тако да ту бих се и задржао јер некако... (смијех) Мислим, ја стварно сам захвалан што уживам посебан статус у нашем друштву и веома сам почаствован да имам толику подршку од народа дуги низ година, али с друге стране опет некако дјелује да у неким тренуцима као да сам само ја ту понекад... Као да се на неки начин само од мене очекује да реагујем. Али, ето, не бих се превише освртао на то. Мислим, ја бих само напоменуо да сам изузетно поносан на младе људе, на студенте, на њихову истрајност, на њихову борбу, на њихову вјеру коју су показали у задњих пар година.

Ђоковић каже да је било притисака.

"Притисци су били ненормални, само они знају колико је било напора, снаге и воље било потребно да се уложи у остваривање овог циља. Честитам им на побједи. Велико дивљење имам за све њих и они су успјели да разбију тај култ личности једне личности, успјели су да колективизују читав процес и да пробуде наду и понос у људима. Мислим, ја имам ево скоро 40 година, неких времена се сјећам, неких и не, али не памтим да је било било оволико узбуђење за гласање, да је оволико народа изашло и да да пружи подршку. Тако да честитам им и желим свим људима у Србији, наравно, све најбоље у будућности и мислим да сада влада једна веома позитивна атмосфера и надам се да ћемо то задржати", каже Ђоковић и додаје:

"Веома сам задовољан! Велико поштовање за студенте и младе људе који су се борили, који су показали велики отпор на притисак. Заиста, како су се понијели, да направе овај понос у свим људима. Не само у Србији. Побједа је обезбјеђења, сада сви имамо наде у нашој земљи, да ће кренути све напред и да ћемо уживати у будућности.

На питање да ли је био у Београду на дан избора, Новак каже:

- Не бих, не бих о томе причао. Ништа, мислим да... Бавим се тренутно спортом и неким стварима које су везане за спорт и не бих улазио превише у у детаљисање. Задржао бих се на томе да сам срећан са овим исходом, да сам увијек био за то у задњих пар година и да им желим све најбоље и то је то.

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Тагови :

тенис

Новак Ђоковић

Студентска листа

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

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