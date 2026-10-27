Аутор:АТВ редакција
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Ова поставка је подразумјевано активна од септембра 2025. године.
Андроид (Android) телефони већ више од годину дана повезују број телефона са СИМ картице са сваким Гугл (Google) налогом који је пријављен на том уређају. Гуглова документација за подршку наводи да се број аутоматски верификује током подешавања и додаје на сваки налог на телефону, укључујући пословне и секундарне налоге. Према Гуглу, верификација омогућава функције као што су опоравак налога и РЦС размјена порука, али компанија не објашњава зашто број мора да буде додат на сваки налог.
Портал Андроид ауторити (Android Authority) открио је да је спорна Гуглова документација измијењена у периоду између августа и октобра 2025. године како би се навело да је верификација подразумијевано укључена, док у напоменама о измјенама за Гугл плеј (Google Play) услуге од 8. септембра 2025. стоји да се верификација броја покреће аутоматски приликом подешавања. Међутим, многи корисници тек сада то сазнају, након што су почели да им стижу ненајављени имејлови са адресе noreply-phone-verification@google.com, који их обавјештавају да је њихов број верификован.
Према Гугловој страници за подршку, ово повезивање обухвата како постојеће и будуће налоге, тако и бројеве телефона. Другим ријечима, Гугл налог који се дода касније преузеће сваки број са телефона, док замјена СИМ картице такође додаје нови број на сваки налог. Гугл и ваш мобилни оператер такође периодично поново верификују те бројеве, што може проузроковати трошкове код оператера, а овом поставком се може управљати једино са самог телефона.
Ситуација је донекле непријатна, јер укључивање верификације такође активира опцију „Боље дијељење на Гуглу“ (Better sharing on Google) за један од пријављених налога. Гугл наводи да ово подржава видео-позиве, поруке и обавјештења о садржају послатом на тај број, као што су фотографије. Пријава помоћу броја телефона, проналажење изгубљеног уређаја, хитне услуге лоцирања и Брзо дијељење (Quick Share) такође зависе од верификованог броја.
У октобру 2025. године, мјесец дана након увођења аутоматске верификације, Гугл је представио „Пријаву помоћу броја мобилног телефона“ (Sign in with Mobile Number), алат за опоравак налога на Андроиду који аутоматски идентификује Гугл налоге повезане са бројем телефона и омогућава власнику да се врати на налог помоћу шифре за закључавање екрана са претходног уређаја. Гуглове странице за помоћ такође описују поставку „Бољи огласи и Гугл услуге“ (Better ads &
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