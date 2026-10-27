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Дио запослених на РТС-у послао захтјеве за оставке

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27.10.2026 17:05

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Дио запослених на РТС-у послао захтјеве за оставке

Дио запослених Радио-телевизије Србије (РТС), окупљен око неформалне групе „Наш протест“, затражио је у одвојеним објавама на Инстаграму оставке цјелокупног руководства јавног сервиса и уредника Информативног програма.

„За све оне који су кршили закон и новинарски кодекс стиже вријеме одговорности. Не смијемо дозволити да се одређени људи, који су РТС довели на медијско дно, провуку некажњено“, пише у објави поменуте групе.

Подсјетимо, вршилац дужности главног уредника Првог телевизијског програма Радио-телевизије Војводине Ненад Ћаћић поднио је јуче оставку, а на ту функцију именован је Блажо Поповић.

На мјесто директора програма покрајинског јавног медијског сервиса постављен је Предраг Новковић, након спроведеног јавног конкурса за именовање директора програма, саопштила је ЈМУ Радио-телевизија Војводине.

(РТС)

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Тагови :

РТС

оставка

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