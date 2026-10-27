Приводе се радови на реконструкцији моста на ријеци Рзав

Аутор:Оља Остојић
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Стари мост на ријеци Рзав саграђен је седамдесетих година прошлог вијека од стране Хидроелектране Бајина Башта. Мост је привремено био затворен из безбједносних разлога, његова реконструкција почела је крајем априла ове године, а радови се приводе крају.
У септембру ове године радове је обишла и делегација Србије на челу са предсједником Владе Србије Ђуром Мацутом.
"Постигли смо договор у једној од посјета премијера Мацура ког сте већ споменули. Постигнут је договор да он искористи свој ауторитет и да замоли људе у Електропривреди Србије да се тај пројекат одобри", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ Вишеград.
Хидроелектрана Вишеград урадила је пројектну документацију, општина Вишеград издавање грађевинских дозвола, док је Електропривреда Србије спровела јавну набавку и изабрала извођача радова.
"Ја ево очекујем у неко скорије вријеме да тај мост прође и технички пријем и да се пусти у намјену и да га, не само становници Вишеграда него и сви посјетиоци овдје у Вишеграду користе. Сигуран сам да ће значајно допринијети као и сваки мост", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ Вишеград.
Поред моста на ријеци Рзав ради се и на пројектовању противпожарног пута који ће се амбијентално уклопити у изглед Андрићграда. Овај пројекат радиће се у двије фазе, а за њега је планирано издвајање од нешто више од 1,5 милион конвертибилних марака.
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