Нетанјаху: Ухваћени су с омотницама пуним новца, покушавају украсти изборе

Аутор:АТВ редакција
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На данашњим изборима у Израелу забиљежена је рекордна излазност бирача, док су се Бењамин Нетанјаху и Гади Ајзенкот међусобно оптуживали за прљаве политичке трикове.
Према подацима Централне изборне комисије, до 16 часова по локалном времену (15 часова по средњоевропском времену) гласало је 55,7 одсто бирача, што је осам процентних поена више него у исто вријеме на изборима 2022. године. Ријеч је о највећој излазности до тог часа откако је 1973. године почело биљежење излазности по часовима. Гласало је више од четири милиона људи.
„Оборили смо све рекорде које води Централна изборна комисија. Од 1973. године није забиљежена оваква излазност бирача на националном нивоу“, потврдио је Дин Ливне, вршилац дужности генералног директора комисије.
Док су бирачи излазили на биралишта, Нетанјаху је оптужио арапске странке да покушавају да украду изборе, након извјештаја да су особе с ковертама пуним новца наводно покушавале да подмићују бираче. Израелски премијер поручио је да су на југу земље ухапшена три висока функционера странке Раам, код којих су пронађене коверте пуне новца.
Израелска полиција потврдила је да су у Негеву приведена три локална становника због сумње да су дијелили новац у ковертама с ознакама странке Раам, али је нагласила да није утврђено да је ријеч о страначким функционерима.
Раам је одбацио тврдње о системским неправилностима, поручивши да је ријеч о локалном случају који није повезан са странком. На конференцији за новинаре Ливне је тај „неуобичајени“ инцидент назвао „локализованим случајем“.
„Полиција је још прије него што су људи стигли на бирачка мјеста ухватила особе које су хтјеле да подмићују бираче“, напоменуо је.
Предизборна кампања Нетанјахуа и његове странке Ликуд укључивала је упозоравање на опасност коју, према његовим тврдњама, представљају арапско-израелске странке.
„Не можемо ову битку препустити љевици и арапским странкама које желе да окончају постојање јеврејске државе. Зато нема роштиљања, нема одласка на плажу. Идите на бирачка мјеста и гласајте за Ликуд“, нагласио је.
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