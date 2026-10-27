Институт за нестале нуди новац у замјену за информацију о гробницама

Аутор:Марко Гаврић
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Сви који имају било какву информацију о локацији гробница несталих добиће новац ако буду сарађивали, кажу из Института са нестала лица БиХ. Добијене су све потребне дозволе да би новац за плаћање информација био оперативан.
"Средства су оперативна, ради се о 618 хиљада марака, у правилнику су дефинисана јасна и правила на који начин се могу ангажовати информанти, информације шта је информант, његова заштита у смислу да може бити заштићен, да се може водити под псеудонимом", рекао је Никола Перишић, предсједавајући Колегијума директора Института за нестала лица БиХ.
Општина Брод још увијек трага за 36 посмртних остатака несталих Срба из протеклог рата.
"Имамо представнике све три стране које дјелују у Институту, и мислим да треба то да се провјери и да дођемо до неких позитивних резултата кад је у питању тражењу лица односно тих мјеста гдје се сумња да се налазе посмртни остаци одређених жртава", рекао је Марко Грабовац, предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода.
Плаћање је само један од начина доласка до информација о локацији гробница са посмртним остацима несталих, али је тешко очекивати да ће се неко јавно или анонимно пријавити, став је Исидоре Граорац.
"Оно што можемо рећи, да је то мало вјероватно да ће се на такав начин доћи до неких нових информација јер прошло је много година и свако онај ко је и до сада имао жељу или потребу да каже ако је имао сазнања о некој масовној или појединачној гробници он би то свакако до сада урадио", рекла је Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила. Дефинитивно и искључиво само рад на терену је оно што може донијети очекиване резултате, јер 30 и више година је од краја рата, сви они и који су били учесници тих догађаја и који су имали нека сазнања су људи са којима директно треба разговарати и пробати доћи до неких нових информација", рекла је Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.
Граорац додаје да је до формирања института 2008. године, поступак тражења несталих добро функционисао и да је око 300 људи годишње пронађено и идентификовано. Преласком на БХ ниво тај процес је успорен, па скоро и стао. Од формирања института до данас пронађено је и идентификовано 88 посмртних остатака Срба. Институт је у прошлој години забиљежио 72 идентификована лица, међу којима 18 Срба, те 42 пронађена скелетна остатка.
Република Српска још увијек трага за 1.608 несталих лица. Од овог броја, 975 су цивили од чега 351 жена и десеторо дјеце.
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