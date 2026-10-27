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Барселона кажњена са 602 евра

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27.10.2026 20:05

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Ламин Јамал из Барселоне бори се за лопту са Марком Пубилом из Атлетико Мадрида током прве утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Барселоне и Атлетико Мадрида у Барселони.
Фото: Tanjug/AP Photo/Joan Monfort

Шпански фудбалски савез изрекао је новчану казну Барселони у износу од 602 евра због контаката са нападачем Атлетико Мадрида Хулијаном Алварезом, који су били предмет истраге због сумње на кршење прописа, преносе шпански медији.

Атлетико Мадрид је 30. јуна упутио званичне жалбе Фудбалском савезу Шпаније и Међународној фудбалској федерацији (ФИФА), тврдећи да је Барселона ступила у преговоре са Алварезом, а да претходно није доставила писано обавјештење његовом клубу. На основу поднесене пријаве, надлежни органи Савеза покренули су дисциплински поступак 30. јула, чији је исход, према наводима листа „Мундо Депортиво“, ишао у корист мадридског клуба.

Након разматрања случаја, надлежна комисија окарактерисала је утврђени прекршај као лакши. Због тога је Барселони одређена новчана казна од 602 евра, што представља највиши износ који је за такву врсту прекршаја предвиђен чланом 133 Дисциплинског правилника.

Ово није први пут да се Барселона суочава са сличним санкцијама након пријаве Атлетико Мадрида. Године 2019. каталонски клуб морао је да плати 300 евра због недозвољених контаката са Антоаном Гризманом, који је у том периоду такође наступао за мадридски тим.

(Телеграф)

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Тагови :

Барселона

Казна

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