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Португал потврдио повратак Роналда

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27.10.2026 16:47

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Португал потврдио повратак Роналда
Фото: Tanjug/AP/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Португалска фудбалска звијезда Кристијано Роналдо налази се на ширем списку кандидата за репрезентацију Португалије за утакмице Лиге нација у новембру.

Након спора са селектором Жоржеом Жезусом и суспензије од 30 дана, то отвара могућност Роналдовог повратка у репрезентацију.

Информација, коју су прво објавили локални медији, а потом потврдио портпарол савеза, претходи објављивању списка репрезентације Португалије, која ће се 14. новембра у Браги суочити с Данском, а затим три дана касније отпутовати у Велс како би закључила групну фазу Лиге нација.

Роналдо је током посљедњег окупљања дошао у сукоб са селектором Жезусом, након чега је напустио камп репрезентације уочи утакмице с Данском. Роналдо је оптужио селектора да је прекршио ријеч када га је оставио на клупи за утакмицу против Норвешке, иако се загријавао посљедњих 30 минута, те да није поштовао договор који је требало да помогне у окончању спора.

Савез је суспендовао Роналда на 30 дана, а казна се рачуна од дана када је напустио тренинг камп, тако да ће истећи прије утакмица у новембру.

Са четири побједе у четири утакмице, Португалија је већ обезбиједила пласман у четвртфинале Лиге нација, а у посљедње двије утакмице потребан јој је барем један бод како би и математички обезбиједила прво мјесто у групи. Тренутно води у групи са 12 бодова, Данска има шест, а Велс и Норвешка по три бода.

Роналдо је португалски рекордер по броју наступа (234) и голова (146) за репрезентацију. ЦР7, који у фебруару пуни 42 године, недавно је рекао да ће ова сезона вјероватно бити посљедња у његовој каријери.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Португал

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