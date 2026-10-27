Без визе у Црној Гори до 90 дана

Аутор:АТВ редакција
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Влада Црне Горе донијела је на телефонској сједници нову Уредбу о визном режиму, којом се утврђују услови уласка, транзита и боравка страних држављана у Црној Гори.
Уредба ће се примењивати од 1. новембра 2026. године, док ће дан ступања на снагу бити наредног дана од објављивања у "Службеном листу Црне Горе".
Према тексту уредбе, држављани великог броја држава моћи ће да улазе у Црну Гору, пролазе кроз њену територију и бораве до 90 дана без визе, уз важећу путну исправу. Међу њима су држављани држава чланица Европске уније, Србије, Босне и Херцеговине, Албаније, Сједињених Америчких Држава, Канаде, Уједињеног Краљевства, Јапана, Аустралије, Новог Зеланда и бројних других земаља.
Без визе до 90 дана могу боравити и имаоци важећих путних исправа посебних административних подручја Кине, Хонг Конга и Макаа, као и појединих прекоморских територија Краљевине Низоземске и Уједињеног Краљевства, те имаоци путних исправа издатих за Тајван, под условима утврђеним уредбом.
Нова уредба задржава могућност уласка у Црну Гору са важећом личном картом за држављане држава чланица Европске уније, Албаније, БиХ, Исланда, такозваног Косова, Лихтенштајна, Сјеверне Македоније, Монака, Норвешке, Сан Марина, Србије, Свете Столице и Швајцарске.
Држављани тих држава "могу улазити, прелазити преко територије и боравити у Црној Гори до 30 дана, без визе, са важећом личном картом".
Посебно је уређен и режим за држављане Перуа, који могу боравити у Црној Гори до 30 дана са важећом путном исправом, у складу са закљученим уговором о узајамним путовањима држављана.
Уредба прописује да у Црну Гору без посебне црногорске визе могу ући и имаоци важећих страних путних исправа са важећом шенгенском визом, као и визама Аустралије, Јапана, Канаде, Новог Зеланда, Ирске, Сједињених Америчких Држава и Уједињеног Краљевства.
Њима је омогућен боравак до 30 дана, односно краће ако важење визе истиче раније.
Исто правило предвиђено је за одређене категорије странаца који имају дозволу боравка у наведеним државама и подручјима.
У том случају боравак у Црној Гори може трајати најдуже 30 дана, односно до истека дозволе боравка ако она важи краће.
Уредбом је прецизирано да ове могућности важе за имаоце одговарајућих важећих путних исправа и виза, односно дозвола боравка.
Уредба уређује и улазак странаца који посједују путне исправе Уједињених нација и њихових специјализованих агенција.
Они могу боравити у Црној Гори до 90 дана без визе.
Предвиђени су и посебни услови за избјеглице, лица без држављанства, имаоце посебних путних исправа за странце, као и дипломатско и службено особље.
За одређене категорије ималаца путних исправа издатих на основу конвенција о статусу избјеглица и лица без држављанства, као и посебних путних исправа за странце, омогућен је боравак до 30 дана без визе.
Дипломате и службена лица из држава са којима Црна Гора има закључене билатералне уговоре путоваће у складу са тим уговорима.
Ступањем на снагу нове Уредбе, престаје да важи претходни документ.
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