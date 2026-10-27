Logo

Без визе у Црној Гори до 90 дана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 17:29

Коментари:

1
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Фото: Igor Meghega/Pexels

Влада Црне Горе донијела је на телефонској сједници нову Уредбу о визном режиму, којом се утврђују услови уласка, транзита и боравка страних држављана у Црној Гори.

Уредба ће се примењивати од 1. новембра 2026. године, док ће дан ступања на снагу бити наредног дана од објављивања у "Службеном листу Црне Горе".

Према тексту уредбе, држављани великог броја држава моћи ће да улазе у Црну Гору, пролазе кроз њену територију и бораве до 90 дана без визе, уз важећу путну исправу. Међу њима су држављани држава чланица Европске уније, Србије, Босне и Херцеговине, Албаније, Сједињених Америчких Држава, Канаде, Уједињеног Краљевства, Јапана, Аустралије, Новог Зеланда и бројних других земаља.

Без визе до 90 дана могу боравити и имаоци важећих путних исправа посебних административних подручја Кине, Хонг Конга и Макаа, као и појединих прекоморских територија Краљевине Низоземске и Уједињеног Краљевства, те имаоци путних исправа издатих за Тајван, под условима утврђеним уредбом.

Нова уредба задржава могућност уласка у Црну Гору са важећом личном картом за држављане држава чланица Европске уније, Албаније, БиХ, Исланда, такозваног Косова, Лихтенштајна, Сјеверне Македоније, Монака, Норвешке, Сан Марина, Србије, Свете Столице и Швајцарске.

Држављани тих држава "могу улазити, прелазити преко територије и боравити у Црној Гори до 30 дана, без визе, са важећом личном картом".

Посебно је уређен и режим за држављане Перуа, који могу боравити у Црној Гори до 30 дана са важећом путном исправом, у складу са закљученим уговором о узајамним путовањима држављана.

Уредба прописује да у Црну Гору без посебне црногорске визе могу ући и имаоци важећих страних путних исправа са важећом шенгенском визом, као и визама Аустралије, Јапана, Канаде, Новог Зеланда, Ирске, Сједињених Америчких Држава и Уједињеног Краљевства.

Њима је омогућен боравак до 30 дана, односно краће ако важење визе истиче раније.

Исто правило предвиђено је за одређене категорије странаца који имају дозволу боравка у наведеним државама и подручјима.

У том случају боравак у Црној Гори може трајати најдуже 30 дана, односно до истека дозволе боравка ако она важи краће.

Уредбом је прецизирано да ове могућности важе за имаоце одговарајућих важећих путних исправа и виза, односно дозвола боравка.

Уредба уређује и улазак странаца који посједују путне исправе Уједињених нација и њихових специјализованих агенција.

Они могу боравити у Црној Гори до 90 дана без визе.

Предвиђени су и посебни услови за избјеглице, лица без држављанства, имаоце посебних путних исправа за странце, као и дипломатско и службено особље.

За одређене категорије ималаца путних исправа издатих на основу конвенција о статусу избјеглица и лица без држављанства, као и посебних путних исправа за странце, омогућен је боравак до 30 дана без визе.

Дипломате и службена лица из држава са којима Црна Гора има закључене билатералне уговоре путоваће у складу са тим уговорима.

Ступањем на снагу нове Уредбе, престаје да важи претходни документ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

виза

Црна Гора

Коментари (1)

Више из рубрике

Ужас у комшилуку: Убио мајку троје дјеце, па пресудио и себи

Регион

Ужас у комшилуку: Убио мајку троје дјеце, па пресудио и себи

3 ч

0
клађење кладионица тикет утакмица уплата добитак

Регион

Новац прикупљала за лијечење, а трошила на клађење: Штета већа од 229.000 КМ

3 ч

0
Ужас у Бару: Мушкарац пуцао у жену па извршио самоубиство

Регион

Ужас у Бару: Мушкарац пуцао у жену па извршио самоубиство

4 ч

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Регион

Жени извадили желудац, а није имала рак: Огласила се болница

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Бањалука: Све спремно други Регионални самит трговине

20

25

Познат датум другог круга предсједничких избора у Бугарској

20

19

Град Тузла не дозвољава Гимназији „Меша Селимовић“ да постане власник зграде и земљишта

20

14

Откривена нова жртва серијског убице Теда Бандија

20

10

Лото бројеви: Извучена комбинација у 85. колу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима