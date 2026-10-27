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Мајка пријавила нестанак: Пронађено тијело Амера Џане

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27.10.2026 18:36

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Амер Џано
Фото: Друштвене мреже

Беживотно тијело пронађено данас у води у Грабовици код Јабланице припада Сарајлији Амеру Џани, за којим се трагало након пријаве нестанка.

То је за „Кликс.ба“ потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош.

Амер Џано

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„Након завршених увиђајних и истражних радњи, утврђено је да је ријеч о мушкарцу иницијала А. Џ.“, рекла је Милош.

Полицији је данас пријављено да је у води у Грабовици уочено беживотно тијело. На терен су изашли полицијски службеници и екипа Хитне медицинске помоћи.

Нестанак Амера Џане МУП-у Кантона Сарајево пријавила је мајка. Према њеним ријечима, посљедњи пут је виђен 25. октобра. Породица је навела да су његов аутомобил и телефон посљедњи пут лоцирани у Дрежници, између Јабланице и Мостара.

Полиција засад није изнијела више детаља о околностима смрти.

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Тагови :

пронађено тијело

Сарајево

Полиција

Амер Џано

Коментари (3)

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