Мајка пријавила нестанак: Пронађено тијело Амера Џане

Аутор:АТВ редакција
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Беживотно тијело пронађено данас у води у Грабовици код Јабланице припада Сарајлији Амеру Џани, за којим се трагало након пријаве нестанка.
То је за „Кликс.ба“ потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош.
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Да ли сте га видјели: Нестао мушкарац из БиХ
„Након завршених увиђајних и истражних радњи, утврђено је да је ријеч о мушкарцу иницијала А. Џ.“, рекла је Милош.
Полицији је данас пријављено да је у води у Грабовици уочено беживотно тијело. На терен су изашли полицијски службеници и екипа Хитне медицинске помоћи.
Нестанак Амера Џане МУП-у Кантона Сарајево пријавила је мајка. Према њеним ријечима, посљедњи пут је виђен 25. октобра. Породица је навела да су његов аутомобил и телефон посљедњи пут лоцирани у Дрежници, између Јабланице и Мостара.
Полиција засад није изнијела више детаља о околностима смрти.
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