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РиТЕ Угљевик од поноћи поново на мрежи

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27.10.2026 19:16

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РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

У поноћ РиТЕ поново улази на мрежу након вишедневне обуставе рада. До краја мјесеца радиће на сопствени угаљ, а од 1.новембра стижу и редовне испоруке угља из Приједора.

„Вечерас је РиТЕ Угљевик на мрежи очекујемо у 24 часа, наравно ако не буде никаквих технолошких проблема. Првих неколико дана , tj. до краја мјесеца рад термоелектране ће бити обезбијеђено гориво из властитог рудника и термоелектране Угљевик, а онда након 1.новембра настављамо рад са угљем који ће долазити из рудника Букова коса из Приједора. Прве количине угља су стигле некад јуче касно на депо РиТЕ, а у наредним очекујемо повећање тих количина које ће долазити на дневном нивоу“, рекао је Жарко Новаковић, в.д. директора „РиТЕ Угљевик“.

Због високих цијена електричне енергије на тржишту, поновно покретање електране требало би да смањи потребу за увозом струје, кажу у матичном предузећу.

„Нама је потребно да радимо сада због високих цијена на тржишту, преко 300 евра по мегават часу, сигуран сам да ћемо имати континуитет до 25.децембра ове године.Од сутра нема куповине са спољних тржишта, биће искључиво наша енергија“, рекао је Лука Петровић, директор ЕРС.

Колико је повратак на мрежу значајан за РС, толико је и за саму општину Угљевик, како због гријања грађанима тако и због остваривања прихода по основу ренте.

„Наш Угљевик се грије од термоелектране. Када је термоелектрана у погону, тада добијамо топлотну пару и све стамбене јединице у Угљевику су топли, то је с једне стране, а са друге стране, јако битно за локалну заједницу, с обзиром да можемо рећи да већи дио у овој години РиТЕ није радила и да Угљевик није имао ренту и д негдје Угљевик губи око 4,5 милиона КМ за овај период на основу ренте“, рекао је Драган Гајић, начелник општине Угљевик.

Да би се обезбиједио континуитет и стабилан рад РиТЕ потребни су дневни приливи угља од 5 000-8 000 тона дневно, у зависности од квалитета угља који буде пристизао.

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Тагови :

РиТЕ Угљевик

Струја

Угљевик

мрежа

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