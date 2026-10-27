Лото бројеви: Извучена комбинација у 85. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 85. кола, које је извучено 27.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 35, 6, 15, 32, 9, 29,22.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 5.700.000 КМ извучени су бројеви: 6, 9, 15, 22, 29, 32, 35.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.000.000 КМ, извучени су бројеви: 3,13, 26, 32, 34, 36, 37
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 85. колу износила је 360.000 КМ, извучени су бројеви: 8,8,5,1,9,4.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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