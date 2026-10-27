Logo

Лото бројеви: Извучена комбинација у 85. колу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 20:10

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 85. кола, које је извучено 27.10.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 35, 6, 15, 32, 9, 29,22.

Лото 7/39 резултати, 85. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 5.700.000 КМ извучени су бројеви: 6, 9, 15, 22, 29, 32, 35.

Лото плус резултати, 85. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 7.000.000 КМ, извучени су бројеви: 3,13, 26, 32, 34, 36, 37

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 85. коло

Џокер игра у 85. колу износила је 360.000 КМ, извучени су бројеви: 8,8,5,1,9,4.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лото

лото резултати

Лото бројеви

Лото резултати данас

Лото извлачење

Лото плус резултати

Лото нови резултати

Коментари (0)

Прочитајте више

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати 84. кола (20.10.2026): Извучени добитни бројеви

1 седм

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото бројеви: Извучена комбинација у 83. колу

1 седм

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото бројеви: Извучена комбинација у 82. колу

2 седм

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото три особе довео у прединфарктно стање: Један играч добио Пежоа

2 седм

0

Више из рубрике

Цијепа се поларни вртлог, отвара се капија хладног ваздуха

Друштво

Цијепа се поларни вртлог, отвара се капија хладног ваздуха

1 ч

0
Пет сестара и данас чува породичну славу: Док је славске свијеће, живјеће и успомена на родитеље

Друштво

Пет сестара и данас чува породичну славу: Док је славске свијеће, живјеће и успомена на родитеље

1 ч

0
Фотографија улице током тмурног јесењег јутра.

Друштво

Сутра нас очекује хладно јутро, а онда преокрет

6 ч

0
РиТЕ Угљевик

Друштво

"Ако не буде проблема": ТЕ Угљевик од вечерас на мрежи

6 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Бањалука: Све спремно други Регионални самит трговине

20

25

Познат датум другог круга предсједничких избора у Бугарској

20

19

Град Тузла не дозвољава Гимназији „Меша Селимовић“ да постане власник зграде и земљишта

20

14

Откривена нова жртва серијског убице Теда Бандија

20

10

Лото бројеви: Извучена комбинација у 85. колу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима