"Ако не буде проблема": ТЕ Угљевик од вечерас на мрежи

Аутор:АТВ редакција
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Термоелектрана "Угљевик" од вечерас ће бити на мрежи, ако не буде неких техничких проблема, изјавио је Срни директор Рудника и Термоелектране Угљевик Жарко Новаковић.
Термоелектрана "Угљевик" од вечерас ће бити на мрежи, ако не буде неких техничких проблема, изјавио је Срни директор Рудника и Термоелектране Угљевик Жарко Новаковић.
"Термоелектрана ће бити на мрежи, уколико се не јаве неки проблеми на самом постројењу, да не откаже неки дио. У сваком другом случају биће на мрежи од поноћи", рекао је Новаковић.
Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" /ЕРС/ Лука Петровић рекао је раније да ће Термоелектрана Угљевик вечерас бити на мрежи, да има довољно домаћег угља, те да је јуче почео да долази и куповни из Приједора.
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Он је навео да је потребно да Термоелектрана Угљевик ради због високе цијене струје на тржишту и да је сигуран да ће имати континуитет у производњи до 25. децембра.
(СРНА)
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