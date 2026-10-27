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"Ако не буде проблема": ТЕ Угљевик од вечерас на мрежи

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27.10.2026 13:41

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РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Термоелектрана "Угљевик" од вечерас ће бити на мрежи, ако не буде неких техничких проблема, изјавио је Срни директор Рудника и Термоелектране Угљевик Жарко Новаковић.

Термоелектрана "Угљевик" од вечерас ће бити на мрежи, ако не буде неких техничких проблема, изјавио је Срни директор Рудника и Термоелектране Угљевик Жарко Новаковић.

"Термоелектрана ће бити на мрежи, уколико се не јаве неки проблеми на самом постројењу, да не откаже неки дио. У сваком другом случају биће на мрежи од поноћи", рекао је Новаковић.

Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" /ЕРС/ Лука Петровић рекао је раније да ће Термоелектрана Угљевик вечерас бити на мрежи, да има довољно домаћег угља, те да је јуче почео да долази и куповни из Приједора.

Дарко Андрић

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Он је навео да је потребно да Термоелектрана Угљевик ради због високе цијене струје на тржишту и да је сигуран да ће имати континуитет у производњи до 25. децембра.

(СРНА)

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РиТЕ Угљевик

Те Угљевик поново на мрежи

Угљевик

Жарко Новаковић

Коментари (5)

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