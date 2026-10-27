Аутор:АТВ редакција
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На Голији поново пада снијег, а зимски услови појавили су се још током септембра и више пута у октобру.
Мјештани кажу да су спремни за зиму, али страхују од кварова на струји који им сваке године праве проблеме.
Снијег поново пада на планини Голији, гдје су се зимски услови појавили још током септембра, а сњежне падавине забележене су и неколико пута током октобра.
Голија, позната по оштрим зимама и променљивим временским условима, тако је и ове године рано дочекала прве озбиљније наговештаје зиме.
Мјештани овог краја навикли су на нагле временске промјене, а поновљене сњежне падавине подсјећају да зима на овој планини често стиже знатно преиј календарског почетка.
"Ми смо спремни још од септембра, што се тиче зиме. Дрва су остављена, намирнице купљене, само се надамо да неће бити кварова кад је у питању струја. Јер то нам сваке зиме прави велике проблеме", кажу за мјештани, преноси Курир.
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