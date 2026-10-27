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Забијелила се ова српска планина: Зима стигла, мјештани спремили дрва и храну

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27.10.2026 14:20

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Фото: Pexel/ Teagan Hunt

На Голији поново пада снијег, а зимски услови појавили су се још током септембра и више пута у октобру.

Мјештани кажу да су спремни за зиму, али страхују од кварова на струји који им сваке године праве проблеме.

Снијег поново пада на планини Голији, гдје су се зимски услови појавили још током септембра, а сњежне падавине забележене су и неколико пута током октобра.

Голија, позната по оштрим зимама и променљивим временским условима, тако је и ове године рано дочекала прве озбиљније наговештаје зиме.

Мјештани овог краја навикли су на нагле временске промјене, а поновљене сњежне падавине подсјећају да зима на овој планини често стиже знатно преиј календарског почетка.

"Ми смо спремни још од септембра, што се тиче зиме. Дрва су остављена, намирнице купљене, само се надамо да неће бити кварова кад је у питању струја. Јер то нам сваке зиме прави велике проблеме", кажу за мјештани, преноси Курир.

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Тагови :

Планина

планина Голија

Снијег

Србија

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