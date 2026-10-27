ПИО Фонд Србије објавио календар исплата

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) Србије саопштио је детаљан календар исплате пензија за мјесец октобар.

Први ће свој новац добити пензионери из категорије самосталних дјелатности, којима исплата креће већ 3. новембра.

Како би корисници тачно знали када могу да очекују своја примања, ПИО фонд је распоредио датуме у зависности од категорије осигураника и начина испоруке новца (преко текућих рачуна банака или готовински, на кућне адресе и шалтере пошта).

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Ево детаљног распореда исплата за октобар:

Самосталне дјелатности: 3. новембра (за све кориснике – преко текућих рачуна, на кућне адресе и шалтерима пошта).

Пољопривредни и војни пензионери: 5. новембра (такође за све начине исплате).

Пензионери из категорије запослених: 9. новембра новац стиже онима који пензије примају на кућне адресе и шалтерима пошта, док ће 10. новембра пензија лећи на текуће рачуне.

Пензионери из република бивше СФРЈ: 10. новембра (исплата преко текућих рачуна).

(Курир)