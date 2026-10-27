Аутор:АТВ редакција
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Језиво насиље догодило се синоћ у кругу једне фирме у Батајници, када је, након вербалне расправе двојице колега, један од њих потегао нож и другом нанио убодну рану у предјелу стомака.
Према првим информацијама, инцидент се догодио када је између Ј. Л. (30) и његовог десет година старијег колеге Д. И. (40), из за сада непознатих разлога, избила вербална расправа. Сукоб је убрзо прерастао у физички обрачун, током којег је, како се сумња, Ј. Л. извукао нож и њиме убо колегу у стомак.
Повријеђеном мушкарцу љекарска помоћ указана је у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“, гдје су му, након обављених прегледа, констатоване лаке тјелесне повреде.
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Полиција је брзом интервенцијом идентификовала и ухапсила осумњиченог Ј. Л., којем је одређено задржавање до 48 сати. Против њега је поднесена кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело лака тјелесна повреда.
За сада није познато шта је претходило сукобу двојице колега, нити због чега је њихова расправа ескалирала до употребе ножа.
Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току, преноси Телеграф.рс.
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