Logo

Крвави обрачун: Радник избо колегу ножем након свађе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 13:12

Коментари:

0
Нож на столу поред лаптопа.
Фото: Pexels/COPPERTIST WU

Језиво насиље догодило се синоћ у кругу једне фирме у Батајници, када је, након вербалне расправе двојице колега, један од њих потегао нож и другом нанио убодну рану у предјелу стомака.

Према првим информацијама, инцидент се догодио када је између Ј. Л. (30) и његовог десет година старијег колеге Д. И. (40), из за сада непознатих разлога, избила вербална расправа. Сукоб је убрзо прерастао у физички обрачун, током којег је, како се сумња, Ј. Л. извукао нож и њиме убо колегу у стомак.

Повријеђеном мушкарцу љекарска помоћ указана је у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“, гдје су му, након обављених прегледа, констатоване лаке тјелесне повреде.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Ко другоме јаму копа, сам у њу упада

Полиција је брзом интервенцијом идентификовала и ухапсила осумњиченог Ј. Л., којем је одређено задржавање до 48 сати. Против њега је поднесена кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело лака тјелесна повреда.

За сада није познато шта је претходило сукобу двојице колега, нити због чега је њихова расправа ескалирала до употребе ножа.

Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

напад ножем

нож

убоден ножем

Свађа

Црна хроника

Коментари (0)

Више из рубрике

Павле Јевремовић

Србија

Преминуо Павле Јевремовић

1 ч

0
Пруга шине воз

Србија

Теретни воз ударио мушкарца

2 ч

0
Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

Србија

Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

4 ч

0
Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру

Србија

Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру

14 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

41

"Ако не буде проблема": ТЕ Угљевик од вечерас на мрежи

13

31

Слична модрици: Медицинска сестра објаснила појаву на кожи прије смрти

13

22

Бијељина: За дупли борачки додатак доставити изјаву

13

21

Држава у комшилуку 20 милиона евра: Пријаве почињу сутра

13

12

Крвави обрачун: Радник избо колегу ножем након свађе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима