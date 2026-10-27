Аутор:АТВ редакција
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Недопустиво да се под плаштом културног догађаја промовише реторика ајатолаха Ахмеда Џанатија која позива на окупљање "једном песницом" и вјеру претвара у средство политичке мобилизације и сукоба, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је рекао да оваква реторика свијет дијели на пријатеље и непријатеље, те указао да посебно забрињава чињеница да на овакве поруке из Сарајева нема јасне и недвосмислене осуде.
Он је навео да промоција књиге "Шетња улицама Сарајева: БиХ из перспективе шехида ајатолаха Алија Хамнеија", праћена скандалозном поруком ајатолаха Ахмеда Џанатија, отвара озбиљно питање политичких и идеолошких порука које се данас промовишу у Сарајеву.
Подсјетио је да српски народ има посебан разлог да буде забринут због таквих порука, јер су током Одбрамбено-отаџбинског рата од 1992. до 1995. године ирански утицај, подршка радикалним исламистичким структурама и присуство страних муџахедина оставили су тешке посљедице.
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"Злочини над Србима, укључујући брутална убиства и одсијецање глава, свједоче о трагичним посљедицама екстремистичке идеологије. Република Српска те злочине и страдање српског народа никада неће заборавити", рекао је он.
Кошарац је нагласио да Сарајево треба да одговори на једноставна питања - зашто изостаје осуда оваквих порука и да ли им је оваква реторика прихватљива када долази од политичких и идеолошких савезника.
"Република Српска јасно каже - не дијелимо исте цивилизацијске и политичке вриједности са режимом у Техерану, нити прихватамо идеологију која свијет дијели на сљедбенике и непријатеље, а вјерску припадност претвара у основ за политичку мобилизацију и конфронтацију", истакао је Кошарац.
Позвао је на поштовање права на слободу вјере, мишљења и изражавања, али је притом указао да та права не смију бити параван за нормализацију екстремистичке реторике, глорификацију насиља или позивање на вјерски мотивисане сукобе.
У Сарајеву је протеклог викенда промовисана књига "Шетња улицама Сарајева: БиХ из перспективе шехида ајатолаха Алија Хамнеија" и том приликом је прочитана порука ајатолаха Џанатија, бившег представника имама шехида Хамнеија.
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