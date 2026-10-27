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Одбијено више захтјева за поновно бројање гласова

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27.10.2026 14:37

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Избори
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ одбила је данас више захтјева кандидата и политичких странака за поновно бројање гласова.

Као недопуштени одбијени су захтјеви кандидата ПСС-а Драгана Галића и коалиције окупљене око НЕС БиХ Мује Агановића с обзиром на то да захтјеви нису поднесени од овлаштене особе.

Захтјев политичке странке Нови почетак за поновно бројање гласова одбијен је као неоснован, будући да два гласа која нису евидентирана не утичу на коначни исход.

Бх демократе тражиле су поновно бројање гласачких листића са 12 бирачких мјеста за Скупштину Босанско-подрињског кантона, али је и њихов захтјев одбијен као неоснован, као и захтјев странке Воља народа Српске – др Владо Ђајић за поновно бројање свих неважећих листића за Народну скупштину Републике Српске.

ЦИК је у наставку сједнице која је започета јуче донио наредбу Главном центру за бројање да изврши корекцију резултата, на основу захтјева СДА која је тражила поновно бројање гласова свих мобилних тимова за Скупштину Босанско-подрињског кантона.

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Сједница ЦИК-а биће настављена сутра, када ће бити размотрени и други захтјеви за поновно бројање гласова,преноси Срна.

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Тагови :

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