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Подигнута оптужница против Раме Исака

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27.10.2026 12:36

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Подигнута оптужница против Раме Исака
Фото: АТВ

Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона подигло је оптужницу против федералног министра унутрашњих послова Раме Исака због кривичног д‌јела угрожавање сигурности, потврђено је за портал Радиосарајево.ба из овог Тужилаштва.

Оптужница је подигнута 15. октобра и упућена Општинском суду у Жепчу на потврђивање.

"Оптужница против особе иницијала Р. И. подигнута 15. октобра. Терете га за кривично д‌јело из члана 183. став 1. Кривичног закона ФБиХ. Оптужница је упућена на потврђивање судији за претходно саслушање Општинског суда у Жепчу. Тужилаштво до данас није запримило рјешење којим се оптужница потврђује или одбија", рекли су из Тужилаштва.

Како сазнаје РадиоСарајево, предмет се односи на пријаву због инцидента на бензинској пумпи у зеничком насељу Црквице.

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Управа полиције МУП-а ЗДК раније је поднијела кривичну пријаву против Исака због сумње на насилничко понашање према једној особи.

Иако су, према наводима из објављених извјештаја, постојали снимци надзорних камера, кривична пријава тада је одбачена, након чега је полиција поднијела прекршајну пријаву.

Сада је Тужилаштво ЗДК подигло оптужницу за угрожавање сигурности, али коначну одлуку о њеном потврђивању треба донијети Опћински суд у Жепчу, потврђено је за овај портал.

Истовремено, Рамо Исак суочава се и с истрагом Посебног од‌јела Федералног тужилаштва за сузбијање корупције, организираног и међукантоналног криминала (ПОСКОК).

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Тагови :

Рамо Исак

Оптужница

инцидент

ФБиХ

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