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Бијељина: За дупли борачки додатак доставити изјаву

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27.10.2026 13:22

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Градска Борачка организација у Бијељини позвала је демобилисане борце старије од 65 година да предају личну овјерену изјаву да немају друга примања, осим мјесечног борачког додатка и социјалне помоћи, како би остварили право на дупли борачки додатак.

Овјерена изјава се предаје у Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у матичној служби Мјесног одбора или у Градској управи Бијељина, саопштено је из бијељинске Борачке организације.

Право на дупли борачки додатак имају сви демобилисани борци старији од 65 година живота који немају право на остварену пензију и ратни војни инвалиди од седме до десете категорије.

Из градске Борачке организације су подсјетили да је ово право ступило на снагу доношењем измјена и допуна Закона о правима бораца.

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Тагови :

Борачки додатак

Бијељина

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