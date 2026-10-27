Бијељина: За дупли борачки додатак доставити изјаву

Аутор:АТВ редакција
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Градска Борачка организација у Бијељини позвала је демобилисане борце старије од 65 година да предају личну овјерену изјаву да немају друга примања, осим мјесечног борачког додатка и социјалне помоћи, како би остварили право на дупли борачки додатак.
Овјерена изјава се предаје у Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у матичној служби Мјесног одбора или у Градској управи Бијељина, саопштено је из бијељинске Борачке организације.
Право на дупли борачки додатак имају сви демобилисани борци старији од 65 година живота који немају право на остварену пензију и ратни војни инвалиди од седме до десете категорије.
Из градске Борачке организације су подсјетили да је ово право ступило на снагу доношењем измјена и допуна Закона о правима бораца.
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