Бијељина: За дупли борачки додатак доставити изјаву

Градска Борачка организација у Бијељини позвала је демобилисане борце старије од 65 година да предају личну овјерену изјаву да немају друга примања, осим мјесечног борачког додатка и социјалне помоћи, како би остварили право на дупли борачки додатак.

Овјерена изјава се предаје у Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту у матичној служби Мјесног одбора или у Градској управи Бијељина, саопштено је из бијељинске Борачке организације.

Право на дупли борачки додатак имају сви демобилисани борци старији од 65 година живота који немају право на остварену пензију и ратни војни инвалиди од седме до десете категорије.

Из градске Борачке организације су подсјетили да је ово право ступило на снагу доношењем измјена и допуна Закона о правима бораца.