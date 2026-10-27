Угљевик прославио своју заштитницу Свету Петку

Аутор:АТВ редакција
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Света Петка чинила је многа доброчинства, заштитница је мајки, дјеце, сиромашних, рекао је Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије у Угљевику гдје је служио Свету архијерејску литургију поводом славе општине Преподобне мати Параскеве.
Митрополит је у бесједи у Храму Свете Петке рекао да се Света Петка подвизавала са ортодоксним пророцима.
"Иако је била жена, она се подвизавала тако строго. Достигла је високо духовно савршенство и могла је чини чудеса и да изгони демоне", навео је митрополит Фотије.
Подсјетио је да је светитељка живјела у 10. веку у Јорданској пустињи у Светој земљи, а да се њене свете мошти сада налазе у цркви у Јашију у Бугарској.
Митрополит је указао и да људи, који воде државне службе, имају дужност да се угледају на Немањиће који су подигли Хиландар и бројне манастире.
Тај идеал Немањића, истакао је митрополит, данас треба да имају сви људи који живе.
Након литургије улицама Угљевика прошла је литија, коју је предводио митрополит Фотије.
Општина Угљевик данас прославља крсну славу Преподобну мати Параскеву, те је тим поводом јутрос служена Света архијерејска литургију.
Уочи празника синоћ је одржана свечана сједница Скупштине општине на којој су додијељене признања заслужним појединцима и колективима.
(СРНА)
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