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Путин: Ко другоме јаму копа, сам у њу упада

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27.10.2026 12:59

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Предсједник Русије Владимир Путин говори поводом обиљежавања 150. годишњице Руског позоришног савеза у Болсхој театру у Москви у четвртак, 22. октобра 2026.
Фото: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo/Tanjug

Улога природног гаса као ослонца глобалне енергетике у међународној трговини само ће јачати, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на Форуму држава-извозника гаса у Москви.

Улога природног гаса као ослонца глобалне енергетике у међународној трговини само ће јачати, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин на Форуму држава-извозника гаса у Москви.

"Улога природног гаса као ослонца глобалне енергетике, индустрије, али и пољопривредног сектора и система међународне трговине само ће јачати", изјавио је Путин.

Он је нагласио да је Русија један од кључних играча на свјетском тржишту гаса и да заузима прво мјесто по резервама природног гаса.

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Истовремено, Русија одговорно испуњава све обавезе у погледу испорука иностранству, док Европа, одрицањем од руских енергената, сама задаје ударац сопственој индустрији.

"Ко другоме јаму копа, сам у њу упад", прокоментарисао је Путин став Европе.

Свака земља сама одлучује који вид производње енергије ће развијати, али на природни гас отпада четвртина свјетског енергетског биланса, изјавио је предсједник.

"Свака земља сама одлучује који вид производње енергије ће развијати: из угљоводоника, нуклеарну, хидроенергију или енергију из обновљивих извора. Међутим, данас управо на гас отпада четвртина свјетског енергетског биланса", рекао је руски предсједник током обраћања.

Он је указао на неопходност оптимизације путева снабдијевања гасом у свијету и предложио земљама извозницама да размотре могуће транспортне руте.

"Створили смо јединствен производни комплекс који нам омогућава да диверзификујемо испоруке гаса, развијамо његову прераду и гасну хемијску индустрију. Ту снажну ресурсну, научну и индустријску базу користимо за раст националне економије, а истовремено смо одговоран снабдјевач гасом иностранства, поуздан и предвидив партнер", изјавио је Путин.

(Sputniknews.com)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Европа

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