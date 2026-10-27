Торнадо у Анталији, погинула четири грађевинска радника

Аутор:АТВ редакција
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Четири грађевинска радника су погинула, а један је повријеђен у торнаду који је захватио турско одмаралиште Анталија, саопштиле су локалне власти.
"Током ноћи, торнадо је захватио два контејнера у које су смјештени грађевински радници у области Кепез", наводи се у саопштењу.
Метеоролошке службе објавиле су јуче упозорење за Анталију на поплаве и олујно невријеме.
Према наводима метеоролога, јака киша престаће у петак, 30. октобра, а сутрадан ће поново наставити да пада.
🌧️ İstanbul'da meydana gelen sağanak Pendik ve Tuzla'da su baskınlarına neden oldu ⤵️
▫️ Bazı caddeler su altında kaldı
▫️ Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti
🔗 https://t.co/omG37Bwskd https://t.co/ur5mFx35z3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2026
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