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Торнадо у Анталији, погинула четири грађевинска радника

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27.10.2026 09:23

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Четири грађевинска радника су погинула, а један је повријеђен у торнаду који је захватио турско одмаралиште Анталија, саопштиле су локалне власти.
Фото: Anadolu Ajansı / X

Четири грађевинска радника су погинула, а један је повријеђен у торнаду који је захватио турско одмаралиште Анталија, саопштиле су локалне власти.

"Током ноћи, торнадо је захватио два контејнера у које су смјештени грађевински радници у области Кепез", наводи се у саопштењу.

Метеоролошке службе објавиле су јуче упозорење за Анталију на поплаве и олујно невријеме.

Према наводима метеоролога, јака киша престаће у петак, 30. октобра, а сутрадан ће поново наставити да пада.

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Тагови :

Анталија

торнадо

Радници

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