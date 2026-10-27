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Немања и Давор погинули у Америци, сахрана у Бањалуци: Прикупља се помоћ

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27.10.2026 09:58

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Давор Баришић и Немања Љепојевић погинули су у саобраћајној несрећи која се десила у Сједињеним Америчким Државама.
Фото: gofundme.com

Давор Баришић и Немања Љепојевић погинули су у саобраћајној несрећи која се десила у Сједињеним Америчким Државама, а како је наведено на друштвеним мрежама, сахрана ће бити обављена у Бањалуци. У току је и прикупљање помоћи за покривање трошкова преноса тијела страдалих.

Како је наведено на страници ST. Simeon, Serbian Orthodox Church, ова парохија организује акцију прикупљања помоћи за породице Давора Баришића, Немање Љепојевића, који су страдали, и Срђана Лазића, који је задобио тешке повреде опасне по живот и тренутно се налази на од‌јељењу интензивне његе у једној од болница у Шарлоту.

"Средства прикупљена путем ове акције помоћи ће да се бар делимично олакша овај терет – кроз покривање трошкова преноса посмртних остатака и сахрана за Давора и Немању, трошкова лечења за Срђана, као и пружање шире подршке свим трима породицама у овим изузетно тешким тренуцима", наводе из парохије.

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Како додају, сва прикупљена средства биће равномјерно распоређена породицама Баришић, Љепојевић и Лазић.

"Позивамо парохијане и све људе добре воље да, уз искрено саосјећање, узму учешћа у овој акцији, пруже подршку овим породицама у њиховој жалости и сјете их се у својим молитвама. Јавност ће о даљим информацијама бити обавијештена у наредним данима", додају они.

До сада је прикупљено 111.296 долара путем gofundme.

Такође, Управни Одбор парохије прогласио је тродневну жалост на подручју ове парохије.

(Независне новине)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинули

Бањалука

Америка

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