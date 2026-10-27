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"Четири милиона КМ за путеве и улице у Источном Сарајеву"

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27.10.2026 14:32

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Источно Сарајево из ваздуха.
Фото: Screenshot/Youtube

Град Источно Сарајево је ове године завршио, уговорио или покренуо пројекте унапређења саобраћајне инфраструктуре укупне вриједности око четири милиона КМ са ПДВ-ом, изјавио је данас Срни градоначелник Љубиша Ћосић.

Град Источно Сарајево је ове године завршио, уговорио или покренуо пројекте унапређења саобраћајне инфраструктуре укупне вриједности око четири милиона КМ са ПДВ-ом, изјавио је данас Срни градоначелник Љубиша Ћосић.

Ћосић је истакао да је ријеч о више десетина улица, локалних путева и приступних саобраћајница на подручју града, од урбаних средина до руралних насеља.

Појаснио је да се Градска управа током прошле и ове године први пут од оснивања града директно укључила у изградњу и уређење саобраћајне инфраструктуре руководећи се захтјевима градских општина и суграђана настојећи да подржи најпотребније пројекте.

Међу пројектима је издвојио кружни ток код аутобуске станице на Палама, реконструкцију саобраћајница на Јахорини, улица на Сокоцу и пут према манастиру Кнежина.

Он је навео да су посебну пажњу посветили путевима који повезују мања и рурална насеља јер, како је истакао, сваки дио Источног Сарајева заслужује квалитетну инфраструктуру и боље услове за живот.

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"Захтјеви наших општина и суграђана били су важан путоказ у одређивању приоритета, а настојали смо да расположива средства усмјеримо тамо гд‌је су најпотребнија", рекао је Ћосић.

Он је навео да је циљ да кроз континуирана улагања, добро планирање и сарадњу са градским општинама постепено буду рјешавани инфраструктурни проблеми и да се створе услови за равномјернији развој свих дијелова града, те најавио наставак улагања.

(СРНА)

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Тагови :

Источно Сарајево

Љубиша Ћосић

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