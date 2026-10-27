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Суд БиХ одредио привремени притвор Мевлиду Јашаревићу

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27.10.2026 15:26

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Суд БиХ одредио привремени притвор Мевлиду Јашаревићу

Суд БиХ одредио је привремени притвор Мевлиду Јашаревићу, чије изручење су затражиле Сједињене Америчке Државе.

"Суд Босне и Херцеговине је 27.10.2026., у поступку изручења потраживаног Мевлида Јашаревића, који је инициран вербалном нотом Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ од 23.10.2026. године, а која је поднесена у циљу вођења кривичног поступка против потраживаног пред надлежним правосудним органом САД-а због кривичних дјела наведених у истој, одлучујући о захтјеву за привремено притварање садржаном у ноти и приједлогу Тужилаштва БиХ за одређивање привременог притвора, након одржаног рочишта, донио рјешење о одређивању привременог притвора потраживаном Мевлиду Јашаревићу, који по овом рјешењу може трајати 18 (осамнаест) дана од дана лишења слободе, односно од 27.10.2026. године до 13.11.2026. године или до нове одлуке Суда", наводе из Суда БиХ.

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Жалба против овог рјешења не одлаже његово извршење.

Сједињене Америчке Државе су затражиле његово изручење због оптужби за покушај убиства америчких службеника и запослених у Амбасади у Сарајеву.

Терористички напад на Амбасаду БиХ

Јашаревић је у новембру 2013. године правоснажно осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД у Сарајеву.

Према пресуди, као припадник вехабијске заједнице у Горњој Маочи, одлучио је да изврши терористички напад како би изразио незадовољство положајем те и сличних заједница, али и муслимана у БиХ, Европи и свијету.

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Један од његових захтјева био је повлачење НАТО снага из Авганистана, а упућивао је и пријетње грађанима САД и Њемачке.

Напад је извршио 28. октобра 2011. године, око 15.30 часова, када је из аутоматске пушке отворио ватру на зграду америчке Амбасаде у Сарајеву.

Пуцао је око 50 минута, а према судској пресуди испалио је укупно 105 метака. Том приликом тешко је ранио припадника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, погодивши га у обје ноге.

Током напада пуцао је и у правцу мјеста на којима су се налазили полицијски службеници који су обезбјеђивали Амбасаду, док је истовремено пријетио и њеним запосленима.

Напад је окончан након интервенције припадника Специјалне јединице МУП-а Кантона Сарајево, који су га онеспособили и ухапсили.

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Тагови :

Мевлид Јашаревић

Амбасада САД у БиХ

Терористички напад

изручење

Суд БиХ

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