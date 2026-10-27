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Два удеса на кружном току у Бањалуци, саобраћај успорен

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27.10.2026 11:39

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На кружном току код Центрума у Бањалуци догодила су се два удеса.
Фото: Patrole radari/viber grupa

На кружном току код Центрума у Бањалуци догодила су се два удеса, јављају возачи.

"Колапс од Центрума до Чајавеца", наводе возачи који се тренутно налазе на овој дионици пута.

Полиција на мјесту догађаја обавља увиђај.

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Због незгоде су формиране велике колоне возила, а саобраћај је знатно успорен.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

судар

Бањалука

Кружни ток

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