Два удеса на кружном току у Бањалуци, саобраћај успорен

Аутор:АТВ редакција
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На кружном току код Центрума у Бањалуци догодила су се два удеса, јављају возачи.
"Колапс од Центрума до Чајавеца", наводе возачи који се тренутно налазе на овој дионици пута.
Полиција на мјесту догађаја обавља увиђај.
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Због незгоде су формиране велике колоне возила, а саобраћај је знатно успорен.
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