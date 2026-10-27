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Ужас у Бару: Мушкарац пуцао у жену па извршио самоубиство

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27.10.2026 16:05

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Ужас у Бару: Мушкарац пуцао у жену па извршио самоубиство
Фото: Envato/travelarium

Мушкарац З. С. данас је у барском насељу Бјелиши, како се сумња, из пиштоља пуцао у жену Д. К., која је задобила повреде опасне по живот, а затим је истим оружјем извршио самоубиство, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Како наводе из полиције, дежурној служби Одјељења безбједности Бар око 14 часова пријављено је да је у Бјелишима дошло до употребе ватреног оружја.

Полицијски службеници одмах су изашли на лице мјеста, гдје су затекли З. С. без знакова живота. Повријеђену Д. К. екипа Хитне медицинске помоћи превезла је у болницу у Бару.

О догађају је обавијештен државни тужилац Вишег државног тужилаштва у Подгорици, који ће руководити увиђајем.

„Полицијски службеници, у координацији са надлежним тужилаштвом и по налогу поступајућег тужиоца, предузимају увиђајне и друге извиђајне мјере и радње у циљу утврђивања свих околности овог догађаја“, наводи се у саопштењу Управе полиције.

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Тагови :

Црна Гора

Пуцњава

Самоубиство

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