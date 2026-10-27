Пинк најавио: Слиједи велика промјена у ријалитију Елита

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас, одмах послије емисије „Амиџи шоу“, која ће се емитовати уживо од 22 часа, одржаће се журка у „Елити“, што је већ постала традиција уторком.
Велики шеф приредио је учесницима бројна изненађења која ће их сачекати око поноћи.
У „Елиту“ вечерас, како је Пинк најавио, улази пјевачица Љупка Стевић, која ће пјевати задругарима и потрудити се да им подигне расположење и створи добру атмосферу у кући.
Ипак, она неће бити сама. Љупка ће на имање доћи заједно са својим колегом, пјевачем Владом Васићем, који ће такође бити задужен за музички дио.
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Водитељка „Елите“ Ана Радуловић отишла је на Сицилију како би се одморила, а исто је учинила и њена колегиница Јована Јеремић.
Водитељка јутарњег програма на Пинку, Јована Јеремић, прексиноћ је напустила земљу са својим изабраником Милошем Стојановићем Тигром.
Јована је, подсјетимо, 25. октобра обавила своју грађанску дужност, након чега је спаковала кофере и упутила се ка аеродрому, преноси Телеграф.
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