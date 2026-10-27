Лавров: Нема промјене става европских земаља према сукобу у Украјини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија не види никакву промјену у ставу европских земаља према украјинском сукобу, јер настављају да осуђују Москву и захтијевају заустављање сукоба док игноришу узроке кризе, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"За сада не видимо промјену у приступу Европе, која усваја документ за документом, држи говоре и даје изјаве у којима осуђује Русију и захтијева да се агресија заустави, потпуно игноришући оно што је све започело", рекао је Лавров на састанку са главним уредницима афричких медија.
Он је навео да су европске земље до скоро одбијале контакте са Русијом, док сада говоре о потреби њиховог обнављања.
Према његовим ријечима, ништа ново није откривено ни у разговору са њемачким министром спољних послова Јоханом Вадефулом у Њујорку нити у телефонским разговорима руског предсједника Владимира Путина са норвешким премијером Јонасом Гаром Стереом и финским предсједником Александром Стубом.
Свијет
Лавров: Запад никада више неће бити главни играч који диригује другима
Лавров сматра да европске земље покушавају да се укључе у процес преговора о Украјини, али да још није јасно какве би њихове позиције биле, преноси Срна.
Он је критиковао европске лидере који се залажу за континуирану подршку Украјини, наводећи да се од грађана тражи да сносе економске и социјалне трошкове зарад побједе Украјине над Русијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
33
20
25
20
19
20
14
20
10
Тренутно на програму