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Борко Стефановић напустио Странку слободе и правде

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27.10.2026 18:36

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Борко Стефановић напустио Странку слободе и правде
Фото: Youtube/N1

Борко Стефановић је рекао за Инсајдер да од данас није више члан Странке Слбоде и правде и да је поднио оставку на све функције у странци.

Стефановић је рекао да је поднио оставку због "познатих штетних, катастрофалних одлука дијела руководства странке" којима, како је рекао, нису успјели да оштете величанствену и сјајну побједу Студентског покрета над Александром Вучићем, што је по њему, најважнија ствар.

"Али су изложили ризику и срамоти доказане људе, велике борце у странци широм Србије, који су своје поштење, своје часно име и своје биографије уложили у заједничку побједу и заједничку борбу", рекао је Стефановић гостујући у емисији "3Д - Нова димензија дана".

Додао је и да је оставку поднио и због недостатка одговорности у врху странке због резултата "који је заиста поражавајући и мизеран".

Стефановић је навео да постоје многи часни примјери који су се повукли са листе заједно са њим и прије њега, и људи који су се већ ишчланили из ССП-а.

"То су сјајни, изузетни људи, доказани борци, људи са јасном политичком визијом и програмом, и важно је да у овом тренутку све те људе окупимо, да ти људи буду дио ове јединствене ријеке промјена које је студентска сјајна побједа донела у Србију - да се сачува једна јасна политика промјена, политика будућности", рекао је.

Говорећи о политичкој ситуацији, рекао је да се ово сада може назвати једно нужно чистилиште, гдје неће постојати странке у класичном облику какав је био до сада.

"Просто, важно је да се људи који имају добру политику, имају идеје, имају жељу за промјенама, и који су доказани борци и часни људи, а много их је, не само у Странци слободе и правде, у ствари то је огромна већина људи у тој странци, већ и у другим странкама, да будемо дио једног заједничког фронта борбе да се сачува ова побједа, борбе да се одлазећи режим спријечи у свим непочинствима, насиљу и покушајима преврата, оперетским, који спроводе, ево, већ два дана", рекао је Стефановић.

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Таг :

Borko Stefanović

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