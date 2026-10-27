Кривичне пријаве против Марка Ђурића и Драгана Шутановца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јавно тужилаштво за организовани криминал Србије формирало је предмете поводом кривичних пријава против министра спољних послова Марка Ђурића, десет амбасадора Србије и још двојице функционера Министарства спољних послова, због сумње на злоупотребу службеног положаја и кривична дјела против изборних права.
Како је саопштено из Тужилаштва, поступајући тужилац затражио је од Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК) Министарства унутрашњих послова да спроведе провјере и прикупи потребна обавјештења.
Први предмети формирани су на основу двије кривичне пријаве против амбасадора Србије у Словачкој Александра Накића и амбасадора у Сједињеним Америчким Државама Драгана Шутановца.
Србија
Предата иницијатива РЕМ-у за одузимање дозволе ТВ Информер
Они су пријављени због сумње на злоупотребу службеног положаја и повреду права гласања, а Тужилаштво је још 20. октобра упутило захтјеве за достављање информација Министарству спољних послова и Републичкој изборној комисији (РИК).
Након тога, Тужилаштву је достављено још 13 кривичних пријава, међу којима су поново наведени Накић и Шутановац, али и још осам српских амбасадора.
Србија
Огласио се Александар Вучић након упада на Информер
Пријаве су поднесене против амбасадора у Француској Ане Хрустановић, Румунији Драгана Симеуновића, Швајцарској Ивана Трифуновића, Бугарској Милана Равића, Црној Гори Небојше Родића, Аустралији Радета Стефановића, Канади Стефана Томашевића и Уједињеним Арапским Емиратима Владимира Марића.
Њима се у пријавама на терет стављају кривична дјела злоупотребе службеног положаја, повреде права гласања и спречавања одржавања гласања.
Србија
Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру
Кривичне пријаве поднесене су и против министра спољних послова Марка Ђурића, начелника Одјељења за безбједност у Генералном секретаријату Министарства спољних послова Веска Радовића и вршиоца дужности генералног секретара тог министарства Душана Козарева.
Ђурић и Радовић пријављени су због сумње на злоупотребу службеног положаја и повреду права гласања, док се пријава против Козарева односи на злоупотребу службеног положаја.
Из Јавног тужилаштва за организовани криминал навели су да су одмах по пријему пријава предузете мјере ради провјере навода.
Поступајући тужилац наложио је СБПОК-у да прикупи потребна обавјештења како би се утврдиле околности наведене у кривичним пријавама.
Регион
Ужас у комшилуку: Убио мајку троје дјеце, па пресудио и себи
Тужилаштво је предмете формирало у складу са обавезним упутством Врховног јавног тужилаштва од 20. октобра 2026. године, које се односи на поступање у предметима кривичних дјела против изборних права.
За сада је ријеч о предистражним радњама, а из саопштења не произлази да је против пријављених лица покренута формална истрага.
Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Београду 19. октобра одбацило је кривичне пријаве против Ђурића, Козарева и десет амбасадора због навода о онемогућавању гласања дијелу српске дијаспоре. Тада је оцијењено да у пријављеним радњама нису остварена сва законска обиљежја наведених кривичних дјела.
Ново поступање Јавног тужилаштва за организовани криминал услиједило је у периоду након ванредних парламентарних избора у Србији, одржаних у недјељу, 25. октобра.
Према прелиминарним резултатима РИК-а, Студентска листа освојила је 140 посланичких мандата и апсолутну већину у Народној скупштини, док је листа „Александар Вучић – Уједињена Србија“ освојила 104 мандата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
19
17
16
17
10
17
07
17
05
Тренутно на програму