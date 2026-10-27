Предата иницијатива РЕМ-у за одузимање дозволе ТВ Информер

Аутор:АТВ редакција
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Представници Асоцијације независних електронских медија /АНЕМ/, медијских удружења и студија новинарства у Београду, Новом Саду и Нишу предали су данас Регулаторном тијелу за електронске медије /РЕМ/ иницијативу за одузимање дозволе за емитовање програма Телевизије /ТВ/ "Информер".
Подносиоци иницијативе поручили су да ово питање мора хитно да се ријеши.
"Присуствујемо ситуацијама које нису део институционалног рјешења проблема и желимо да се овај проблем ријеши институционалним путем", навели су иницијатори.
У саопштењу из АНЕМ-а наводи се да је иницијатива покренута "због континуираног и системског кршења медијских прописа, професионалних стандарда, Устава и ратификованих међународних уговора".
Иницијатори истичу да су се на овај корак одлучили "због вишегодишњег и систематског кршења закона и програмских обавеза које РЕМ до сада није санкционисао".
Иницијатива је предата у 14.00 часова, а подносиоци траже да одлука буде донесена у року од 48 часова.
Група од неколико десетина људи упала је синоћ у редакцију ТВ "Информер" гдје су поломили неколико компјутера, а дошло је и до вербалне расправе. Они су се касније сукобили и са полицијом испред зграде ове медијске куће.
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Власник ТВ "Информер" Драган Ј. Вучићевић рекао је да су насилници разлупали редакцију ове медијске куће и причинили штету од више десетина хиљада евра, те позвао полицију да запосленима заштити право на живот, рад и слободно кретање.
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