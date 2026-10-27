Logo

Предата иницијатива РЕМ-у за одузимање дозволе ТВ Информер

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
27.10.2026 16:13

Коментари:

3
Предата иницијатива РЕМ-у за одузимање дозволе ТВ Информер
Фото: Informer

Представници Асоцијације независних електронских медија /АНЕМ/, медијских удружења и студија новинарства у Београду, Новом Саду и Нишу предали су данас Регулаторном тијелу за електронске медије /РЕМ/ иницијативу за одузимање дозволе за емитовање програма Телевизије /ТВ/ "Информер".

Подносиоци иницијативе поручили су да ово питање мора хитно да се ријеши.

"Присуствујемо ситуацијама које нису део институционалног рјешења проблема и желимо да се овај проблем ријеши институционалним путем", навели су иницијатори.

У саопштењу из АНЕМ-а наводи се да је иницијатива покренута "због континуираног и системског кршења медијских прописа, професионалних стандарда, Устава и ратификованих међународних уговора".

Иницијатори истичу да су се на овај корак одлучили "због вишегодишњег и систематског кршења закона и програмских обавеза које РЕМ до сада није санкционисао".

Иницијатива је предата у 14.00 часова, а подносиоци траже да одлука буде донесена у року од 48 часова.

Група од неколико десетина људи упала је синоћ у редакцију ТВ "Информер" гдје су поломили неколико компјутера, а дошло је и до вербалне расправе. Они су се касније сукобили и са полицијом испред зграде ове медијске куће.

ТВ Информер упад

Србија

Упад на ТВ Информер: Нападнут Драган Вучићевић, полупана редакција

Власник ТВ "Информер" Драган Ј. Вучићевић рекао је да су насилници разлупали редакцију ове медијске куће и причинили штету од више десетина хиљада евра, те позвао полицију да запосленима заштити право на живот, рад и слободно кретање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ТВ Информер

Упад у Информер

Избори у Србији

Dragan J. Vučićević

Коментари (3)

Више из рубрике

Огласио се Новак Ђоковић након побједе "Студентске листе"

Србија

Огласио се Новак Ђоковић након побједе "Студентске листе"

1 ч

12
пензије пензионери

Србија

ПИО Фонд Србије објавио календар исплата

2 ч

2
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Србија

Забијелила се ова српска планина: Зима стигла, мјештани спремили дрва и храну

3 ч

0
Нож на столу поред лаптопа.

Србија

Крвави обрачун: Радник избо колегу ножем након свађе

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Покушао да прође кроз забрањено подручје: Танкер налетио на мину!

17

16

„Ово је назнака оног што ће се догодити са Сунцем“: Откривена прва мртва звијезда са двоструким диском

17

10

Центар дана, 27.10.2026.

17

07

У Пољској праве центар за сервисирање "Патриота"

17

05

Дио запослених на РТС-у послао захтјеве за оставке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима