Цијепа се поларни вртлог, отвара се капија хладног ваздуха

Аутор:АТВ редакција
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Након периода релативно стабилног јесењег времена, регион наредних дана очекује осјетно захлађење, праћено кишом, мразом и снијегом на планинама. Метеоролози најављују да би почетком новембра снијег могао да падне и у нижим предјелима, док ће дневне температуре у појединим дијеловима земље пасти на свега два степена.
Према прогнози „Метео Србије“, већ током вечери и ноћи очекује се веома хладно вријеме, уз могућност појаве магле, ниске облачности и приземног мраза.
У сриједу ће у јутарњим часовима у појединим крајевима бити магле и ниске облачности, док ће током дана преовладавати облачно, али углавном суво вријеме. Највиша дневна температура кретаће се од седам до 16 степени. Сличне временске прилике задржаће се и у четвртак, уз температуре од осам до 13 степени.
Прва значајнија промјена времена очекује се у петак, када ће температуре додатно пасти. Прије подне биће углавном суво, док се поподне и увече очекују повремена киша и локални пљускови.
Дневни максимуми кретаће се од шест до 10 степени у већем дијелу Србије, док би на сјеверу температура могла достићи 13 степени.
Субота доноси претежно облачно и нестабилно вријеме, уз повремену кишу и пљускове. У јутарњим часовима могућа је и магла, док ће температуре бити од шест до 10 степени, а на сјеверу до 14.
Још израженије захлађење најављено је за почетак новембра, када би максималне дневне температуре у већини крајева могле пасти на свега два до седам степени.
У нижим предјелима очекује се углавном киша, док ће у брдско-планинским областима падати сусњежица и снијег. Према тренутним прогнозама, постоји могућност да се сњежне падавине прошире и на ниже предјеле.
Метеоролог Иван Ристић наводи да најновији прорачуни ансамбл модела Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF ENS) указују на формирање висинског циклона од 1. новембра.
Овај атмосферски систем донијеће продор хладнијег ваздуха са сјевера Европе, повећање облачности, кишу у нижим предјелима и снијег на планинама.
- Облака из дана у дан све више, а максимална температура ће бити све нижа - истакао је Ристић.
Он је упозорио и на могуће значајне промјене у стратосфери током прве половине новембра.
Према његовим ријечима, очекује се прво јаче јесење стратосферско загријавање, које би могло довести до раздвајања стратосферског поларног вртлога.
- Искуство нам говори да је то знак да су зима и снијег врло близу - навео је Ристић.
На дуготрајнији период свјежег и хладног времена указује и метеоролог аматер Марко Чубрило.
Према његовој прогнози, до сриједе ће се задржати релативно хладно вријеме, уз повремену кишу и могућност снијега на надморским висинама изнад 1.200 метара. Дуваће умјерен до јак сјеверозападни вјетар, док се дуж црногорске обале очекује бура.
Средином седмице услиједиће краткотрајна стабилизација времена, али ће ноћи остати веома свјеже, уз могућност слабог мраза. Дневне температуре током тог периода могле би достићи од 13 до 17 степени.
Међутим, већ од петка очекује се продор знатно хладнијег ваздуха са сјевера Европе, који ће условити ново наоблачење и падавине.
У планинским предјелима Србије, на висинама изнад 1.000 метара, прогнозирају се сусњежица и снијег.
За наредни викенд најављено је и формирање секундарног циклона на граници јужног Јадрана и Јонског мора. Овај систем могао би донијети обилније падавине, док би се сњежна граница спустила на око 800 метара надморске висине.
Уз појачан сјеверни и сјеверозападни вјетар, дневне температуре кретаће се од четири до 10 степени. На Јадрану се очекује јака бура.
Чубрило прогнозира да ће од 3. до 6. новембра вријеме бити углавном суво, али релативно свјеже.
Након тог периода могућ је нови продор хладног ваздуха, који би могао донијети снијег и у низијским предјелима.
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