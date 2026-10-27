Град Тузла не дозвољава Гимназији „Меша Селимовић“ да постане власник зграде и земљишта

Аутор:АТВ редакција
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Градско вијеће Тузле на 24. сједници разматраће приједлог одлуке којом се одбија давање сагласности Јавној установи Гимназија „Меша Селимовић“ за претварање права коришћења школске зграде и дворишта у право власништва.
Ријеч је о некретнини укупне површине 10.704 квадратна метра, од чега школска зграда заузима 2.017, а двориште 8.687 квадрата.
Према подацима из земљишних књига, власник некретнине је Град Тузла, док Гимназија има уписано право коришћења.
Гимназија је Земљишнокњижном уреду Општинског суда у Тузли поднијела захтјев за упис права власништва над објектом и припадајућим земљиштем.
Како је наведено у образложењу, захтјев је поднесен по налогу Министарства образовања и науке Тузланског кантона, у оквиру активности на рјешавању имовинскоправних односа на земљишту које користе образовне установе.
Земљишнокњижни уред је у априлу ове године затражио од Гимназије да достави сагласност Градског вијећа Тузле како би поступак могао бити настављен.
Међутим, након што је градска служба затражила мишљење Градског правобранилаштва, утврђено је да не постоје услови за претварање права коришћења у право власништва.
У мишљењу достављеном у септембру, Градско правобранилаштво навело је да је тадашње Општинско вијеће 2006. године Гимназији без накнаде додијелило право коришћења зграде и земљишта ради обављања образовне дјелатности.
То право је у земљишним књигама уписано као терет на некретнини, а не као стварно право које би се могло претворити у власништво.
Истовремено, Општина Тузла задржала је право располагања некретнином, које је ступањем на снагу Закона о стварним правима претворено у право власништва Града Тузла.
На основу таквог мишљења Правобранилаштва, градоначелник је Градском вијећу предложио да одбије захтјев Гимназије.
Уколико Градско вијеће усвоји предложену одлуку, Гимназија „Меша Селимовић“ наставиће да користи школску зграду и двориште на основу раније додијељеног права коришћења.
Власништво над некретнином остаће уписано на Град Тузла, а предложена одлука не подразумијева исељавање школе нити престанак њеног рада у постојећем објекту.
Против одлуке могуће је покренути управни спор пред Кантоналним судом у Тузли у року од 30 дана.
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